Mundial 2026: la IA predijo al campeón y anticipó el camino de la Selección Argentina

Una simulación con inteligencia artificial proyectó partido por partido el desarrollo de la Copa del Mundo.

Hoy 15:06

Con la fase de grupos finalizada y los 32 clasificados a los 16avos de final del Mundial 2026 ya confirmados, una simulación realizada con inteligencia artificial trazó el posible recorrido completo del torneo hasta la final en el estadio Nueva York–Nueva Jersey.

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En ese escenario hipotético, la Selección argentina de Lionel Scaloni, que terminó primera en el Grupo J con puntaje ideal, aparece como gran protagonista del cuadro y candidata a repetir la hazaña lograda en Qatar 2022.

El camino proyectado de Argentina

Según la predicción, la Albiceleste iniciaría la fase eliminatoria con un triunfo cómodo por 3-0 ante Cabo Verde en Miami, mostrando superioridad desde el inicio del mata-mata.

En octavos de final, el cruce sería ante Australia, en una reedición del duelo del Mundial pasado, con victoria argentina por 2-0.

Ya en cuartos de final, el rival sería Colombia, en un partido cerrado y de alta intensidad que la IA resuelve por 1-0, con una actuación decisiva de las figuras ofensivas del equipo.

Semifinal soñada: Argentina vs Brasil

En semifinales, la simulación proyecta un cruce de alto voltaje: Argentina vs Brasil. El partido sería parejo, con empate en el tiempo reglamentario y resolución ajustada a favor de la Albiceleste, que avanzaría a la final en un duelo cargado de tensión y emoción.

Del otro lado del cuadro, Francia eliminaría a España y se quedaría con el otro boleto a la definición.

Final repetida: Argentina vs Francia

La IA anticipa una final entre dos potencias modernas del fútbol mundial: Argentina y Francia, en lo que sería el tercer enfrentamiento decisivo entre ambas selecciones en los últimos mundiales.

El partido sería táctico, intenso y definido por detalles. Francia tendría a Kylian Mbappé como principal amenaza, mientras que Argentina respondería con su estructura colectiva y figuras determinantes en ataque.

El resultado proyectado es un 2-1 para la Selección argentina, que de esta manera lograría el bicampeonato mundial y la cuarta estrella de su historia.

La predicción no tiene impacto deportivo ni carácter oficial: se trata de una simulación basada en rendimiento, estadísticas y proyecciones de cruces posibles dentro del cuadro del torneo.

Aun así, el modelo dejó un escenario que entusiasma a los hinchas: Argentina nuevamente en la cima del mundo.