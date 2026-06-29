Mundial 2026: la IA predijo al campeón y anticipó el camino de la Selección Argentina

Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 29 JUN 2026 | 15º
Mundial 2026
89'
Brasil 1
Japón 1
29 / 06 / 2026
FINALIZADO
Sudáfrica 0
Canadá 1
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo J
Argelia 3
Austria 3
FINALIZADO
17:30
Alemania -
Paraguay -
29 / 06 / 2026
22:00
Países Bajos -
Marruecos -
29 / 06 / 2026
14:00
Costa de Marfil -
Noruega -
30 / 06 / 2026
29 / 06 / 2026 81'
Brasil
1 - 1
Japón
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Noruega
1 - 4
Francia
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Senegal
5 - 0
Irak
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Cabo Verde
0 - 0
Arabia Saudita
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Uruguay
0 - 1
España
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Nueva Zelanda
1 - 5
Bélgica
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Egipto
1 - 1
Irán
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Panamá
0 - 2
Inglaterra
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Croacia
2 - 1
Ghana
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
RD Congo
3 - 1
Uzbekistán
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Colombia
0 - 0
Portugal
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Jordania
1 - 3
Argentina
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Argelia
3 - 3
Austria
28 / 06 / 2026 FINALIZADO
Sudáfrica
0 - 1
Canadá
29 / 06 / 2026 17:30
Alemania
vs
Paraguay
29 / 06 / 2026 22:00
Países Bajos
vs
Marruecos
30 / 06 / 2026 14:00
Costa de Marfil
vs
Noruega
30 / 06 / 2026 18:00
Francia
vs
Suecia
30 / 06 / 2026 22:00
México
vs
Ecuador
1 / 07 / 2026 13:00
Inglaterra
vs
RD Congo
1 / 07 / 2026 17:00
Bélgica
vs
Senegal
1 / 07 / 2026 21:00
Estados Unidos
vs
Bosnia Herzegovina
2 / 07 / 2026 16:00
España
vs
Austria
2 / 07 / 2026 20:00
Portugal
vs
Croacia
3 / 07 / 2026 00:00
Suiza
vs
Argelia

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 1 1 0 0 5 1 4 3
2 Egipto 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Irán 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Nueva Zelanda 1 0 0 1 1 5 -4 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 España 1 1 0 0 1 0 1 3
2 Arabia Saudita 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Cabo Verde 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Uruguay 1 0 0 1 0 1 -1 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Senegal 1 1 0 0 5 0 5 3
2 Francia 1 1 0 0 4 1 3 3
3 Noruega 1 0 0 1 1 4 -3 0
4 Irak 1 0 0 1 0 5 -5 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argentina 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Argelia 1 0 1 0 3 3 0 1
3 Austria 1 0 1 0 3 3 0 1
4 Jordania 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 RD Congo 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Colombia 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Portugal 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Uzbekistán 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Inglaterra 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Croacia 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Ghana 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Panamá 1 0 0 1 0 2 -2 0
X
Somos Deporte

Mundial 2026: la IA predijo al campeón y anticipó el camino de la Selección Argentina

Una simulación con inteligencia artificial proyectó partido por partido el desarrollo de la Copa del Mundo.

Hoy 15:06

Con la fase de grupos finalizada y los 32 clasificados a los 16avos de final del Mundial 2026 ya confirmados, una simulación realizada con inteligencia artificial trazó el posible recorrido completo del torneo hasta la final en el estadio Nueva York–Nueva Jersey.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En ese escenario hipotético, la Selección argentina de Lionel Scaloni, que terminó primera en el Grupo J con puntaje ideal, aparece como gran protagonista del cuadro y candidata a repetir la hazaña lograda en Qatar 2022.

El camino proyectado de Argentina

Según la predicción, la Albiceleste iniciaría la fase eliminatoria con un triunfo cómodo por 3-0 ante Cabo Verde en Miami, mostrando superioridad desde el inicio del mata-mata.

En octavos de final, el cruce sería ante Australia, en una reedición del duelo del Mundial pasado, con victoria argentina por 2-0.

Ya en cuartos de final, el rival sería Colombia, en un partido cerrado y de alta intensidad que la IA resuelve por 1-0, con una actuación decisiva de las figuras ofensivas del equipo.

Semifinal soñada: Argentina vs Brasil

En semifinales, la simulación proyecta un cruce de alto voltaje: Argentina vs Brasil. El partido sería parejo, con empate en el tiempo reglamentario y resolución ajustada a favor de la Albiceleste, que avanzaría a la final en un duelo cargado de tensión y emoción.

Del otro lado del cuadro, Francia eliminaría a España y se quedaría con el otro boleto a la definición.

Final repetida: Argentina vs Francia

La IA anticipa una final entre dos potencias modernas del fútbol mundial: Argentina y Francia, en lo que sería el tercer enfrentamiento decisivo entre ambas selecciones en los últimos mundiales.

El partido sería táctico, intenso y definido por detalles. Francia tendría a Kylian Mbappé como principal amenaza, mientras que Argentina respondería con su estructura colectiva y figuras determinantes en ataque.

El resultado proyectado es un 2-1 para la Selección argentina, que de esta manera lograría el bicampeonato mundial y la cuarta estrella de su historia.

La predicción no tiene impacto deportivo ni carácter oficial: se trata de una simulación basada en rendimiento, estadísticas y proyecciones de cruces posibles dentro del cuadro del torneo.

Aun así, el modelo dejó un escenario que entusiasma a los hinchas: Argentina nuevamente en la cima del mundo.

TEMAS Mundial 2026 Selección Argentina de Fútbol
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. En vivo: Brasil va por los octavos de final del Mundial ante un Japón que quiere hacer historia
  2. 2. Paraguay quiere dar un batacazo histórico en el Mundial ante la poderosa Alemania
  3. 3. Robó en una vivienda de Bosco II, intentó huir y fue demorada por la Policía
  4. 4. Femicidio en Colonia Dora: una bombera fue asesinada y su pareja apareció ahorcado
  5. 5. Femicidio de Edith Pérez: "Era un matrimonio tranquilo, estamos sorprendidos"
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT