“Me dejaron solo”: los detalles de la última charla de Bielsa con el plantel de Uruguay

El entrenador argentino se despidió de la “Celeste” tras la eliminación en el Mundial 2026 y mantuvo una reunión privada con los jugadores en Playa del Carmen.

Hoy 15:12

El ciclo de Marcelo Bielsa al frente de la Selección de Uruguay llegó a su final luego de la temprana eliminación en la fase de grupos del Mundial 2026, y su despedida con el plantel dejó una frase que generó impacto dentro del vestuario: “Me dejaron solo”.

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Según trascendió en medios uruguayos, el entrenador reunió a los 26 futbolistas en el hotel de concentración en Playa del Carmen, México, antes de que cada integrante emprendiera el regreso a sus países en vuelos comerciales, tras la decisión de la AUF de no utilizar un chárter para la delegación.

Una eliminación que marcó el cierre del ciclo

La reunión se dio luego de la derrota por 1-0 ante España, resultado que selló la eliminación de Uruguay en la fase de grupos.

La “Celeste” cerró su participación en el Grupo H sin triunfos: empató 1-1 con Arabia Saudita, igualó 2-2 con Cabo Verde y cayó en el duelo decisivo frente al conjunto europeo.

Una charla cargada de tensión

En ese contexto, Bielsa se dirigió al plantel en una charla que, según los testimonios recogidos, tuvo formato de monólogo y estuvo atravesada por un clima de tristeza y frustración.

Aunque el entrenador se mostró más calmo que en las horas posteriores a la eliminación, el tono general fue de fuerte impacto emocional dentro del grupo.

Fue allí donde el técnico habría pronunciado la frase que más repercusión generó: “Me voy triste porque me dejaron solo”.

Un mensaje que generó lectura interna

La declaración fue interpretada como un reproche hacia el rendimiento colectivo y, especialmente, hacia los referentes del plantel, en medio de un Mundial marcado por versiones de tensión interna y diferencias en el funcionamiento del equipo.

El propio Bielsa ya había mostrado su descontento tras la eliminación, cuando afirmó en conferencia de prensa: “Lo que yo le dejo al fútbol uruguayo es nada”.

El final de un proceso

Uruguay llegó al Mundial con expectativas elevadas, pero terminó quedando eliminado en una zona donde avanzaron España y Cabo Verde, una de las sorpresas del torneo.

La caída en la última fecha aceleró el final de un ciclo que no logró consolidarse en resultados, pese a la jerarquía del plantel.

Bielsa no continuará en el cargo y tiene previsto brindar una conferencia de prensa en el Estadio Centenario, donde formalizará su despedida del fútbol uruguayo.