Aumentó a 1.719 la cifra de muertos por los terremotos en Venezuela y ya hay más de 5.000 heridos

Las autoridades actualizaron el balance de víctimas de los sismos del 24 de junio, mientras continúan las tareas de rescate en las zonas más afectadas. La ONU estima que unas 50.000 personas permanecen desaparecidas.

Hoy 15:42

Las autoridades de Venezuela informaron este lunes un nuevo balance de víctimas de los devastadores terremotos que sacudieron el norte del país el pasado 24 de junio. Según el reporte oficial, la cifra de fallecidos ascendió a 1.719, mientras que el número de heridos llegó a 5.034, en una tragedia que mantiene en vilo a miles de familias.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La actualización fue brindada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien confirmó que las tareas de búsqueda y rescate continúan de manera ininterrumpida en las zonas más castigadas por los sismos. "La cantidad de personas que perdieron la vida asciende a 1.719", señaló el funcionario al presentar el parte diario.

Los terremotos, de magnitudes 7,2 y 7,5, ocurrieron con apenas segundos de diferencia y tuvieron su mayor impacto en los estados de La Guaira, Yaracuy y en sectores de Caracas, donde el derrumbe de edificios, viviendas e infraestructura dejó una de las peores catástrofes naturales registradas en el país en más de un siglo.

Mientras tanto, las perspectivas siguen siendo preocupantes. Naciones Unidas mantiene la estimación de que hasta 50.000 personas podrían permanecer desaparecidas, una cifra que refleja la magnitud de la emergencia humanitaria y las dificultades para localizar a quienes aún permanecen bajo los escombros o no han podido ser contactados.

En las últimas horas, además, un nuevo sismo de magnitud 5,1 volvió a sacudir el norte de Venezuela y generó momentos de pánico entre la población, aunque las autoridades indicaron que no provocó daños de consideración. Sin embargo, el movimiento obligó a interrumpir temporalmente algunas tareas de rescate por precaución.

Equipos de rescate venezolanos trabajan junto a brigadas internacionales enviadas por distintos países, con maquinaria pesada, perros especializados y personal médico. A pesar del paso de los días, en las últimas jornadas todavía se registraron algunos rescates con vida, lo que mantiene la esperanza de encontrar sobrevivientes entre los edificios colapsados.