Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026

Cobertura especial

Mundial 2026

¡Ya comenzó!
INGRESAR Ver cobertura
SANTIAGO DEL ESTERO | 29 JUN 2026 | 15º
X
Locales

El Gobierno de la Provincia coordina acciones interinstitucionales de cara a la festividad de la Virgen de Huachana

Esta celebración convoca anualmente a una multitud de fieles de diversas regiones del país en su histórico santuario, ubicado en la localidad de Huachana, en el departamento Alberdi.

Hoy 16:02

En el marco de las acciones preventivas y de organización que impulsa el Gobierno provincial, se llevó a cabo una reunión interinstitucional con el propósito de coordinar el operativo integral ante la proximidad de la tradicional festividad en honor a la Virgen de Huachana, cuya jornada central tendrá lugar el próximo 31 de julio.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La reunión fue encabezada por el jefe de Gabinete de Ministros, Víctor Araujo, junto al ministro de Gobierno, Bernardo Herrera, y autoridades de diversas áreas gubernamentales y fuerzas de seguridad. El propósito es planificar el operativo integral que resguardará a los miles de peregrinos que se congregarán en el departamento Alberdi.

Participaron de la mesa de trabajo autoridades y representantes de la Dirección General de Seguridad Vial, el Consejo Provincial de Seguridad Vial, la Dirección General de Defensa Civil, la Administración Provincial de Recursos Hídricos, el Consejo Provincial de Vialidad, la Dirección de Energía de la Provincia, el Sease dependiente del Ministerio de Salud, destacamentos y jefatura de la Policía de la Provincia, y Gendarmería Nacional Argentina.

En este marco, las autoridades provinciales destacaron la importancia del trabajo articulado entre los diferentes estamentos gubernamentales y de seguridad para un evento de gran envergadura.

Esta celebración convoca anualmente a una multitud de fieles de diversas regiones del país en su histórico santuario, ubicado en la localidad de Huachana, en el departamento Alberdi.

La reunión permotió unificar criterios y diseñar una estrategia común que garantice la seguridad en las rutas de acceso, la asistencia sanitaria de emergencia, el ordenamiento público y el correcto suministro de servicios esenciales en el predio.

Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Brasil se lo dio vuelta a Japón en el descuento y consiguió el boleto a octavos del Mundial
  2. 2. Mundial 2026: la IA predijo al campeón y anticipó el camino de la Selección Argentina
  3. 3. En vivo: Paraguay quiere dar un batacazo histórico en el Mundial ante la poderosa Alemania
  4. 4. “Cabo Verde eliminará a Argentina”, la terrible predicción del brujo que maldijo a Harry Kane
  5. 5. Robó en una vivienda de Bosco II, intentó huir y fue demorada por la Policía
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT