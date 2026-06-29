El Gobierno de la Provincia coordina acciones interinstitucionales de cara a la festividad de la Virgen de Huachana

Esta celebración convoca anualmente a una multitud de fieles de diversas regiones del país en su histórico santuario, ubicado en la localidad de Huachana, en el departamento Alberdi.

Hoy 16:02

En el marco de las acciones preventivas y de organización que impulsa el Gobierno provincial, se llevó a cabo una reunión interinstitucional con el propósito de coordinar el operativo integral ante la proximidad de la tradicional festividad en honor a la Virgen de Huachana, cuya jornada central tendrá lugar el próximo 31 de julio.

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La reunión fue encabezada por el jefe de Gabinete de Ministros, Víctor Araujo, junto al ministro de Gobierno, Bernardo Herrera, y autoridades de diversas áreas gubernamentales y fuerzas de seguridad. El propósito es planificar el operativo integral que resguardará a los miles de peregrinos que se congregarán en el departamento Alberdi.

Participaron de la mesa de trabajo autoridades y representantes de la Dirección General de Seguridad Vial, el Consejo Provincial de Seguridad Vial, la Dirección General de Defensa Civil, la Administración Provincial de Recursos Hídricos, el Consejo Provincial de Vialidad, la Dirección de Energía de la Provincia, el Sease dependiente del Ministerio de Salud, destacamentos y jefatura de la Policía de la Provincia, y Gendarmería Nacional Argentina.

En este marco, las autoridades provinciales destacaron la importancia del trabajo articulado entre los diferentes estamentos gubernamentales y de seguridad para un evento de gran envergadura.

Esta celebración convoca anualmente a una multitud de fieles de diversas regiones del país en su histórico santuario, ubicado en la localidad de Huachana, en el departamento Alberdi.

La reunión permotió unificar criterios y diseñar una estrategia común que garantice la seguridad en las rutas de acceso, la asistencia sanitaria de emergencia, el ordenamiento público y el correcto suministro de servicios esenciales en el predio.