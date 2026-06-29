Tras la renuncia de Manuel Adorni, Javier Milei encabezará una reunión con legisladores de La Libertad Avanza

El Presidente participará del encuentro, en un nuevo gesto para respétense internamente al Gobierno. También participarán Karina Milei, Diego Santilli e incluso Patricia Bullrich.

Hoy 18:26

El presidente Javier Milei y la secretaria general, Karina Milei, reunirán este miércoles a las 9.30 de la mañana a los legisladores de La Libertad Avanza para hablar de la nueva etapa que se abre en el Gobierno.

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El cónclave se producirá la tras la salida del jefe de Gabinete Manuel Adorni y el lugar seleccionado será el salón Héroes de Malvinas de la Casa Rosada.

El objetivo del encuentro en Balcarce 50, tal como dejaron trascender fuentes libertarias ante Agencia Noticias Argentinas, será ordenar la estrategia legislativa que estaba eclipsada por las causas judiciales que pesan sobre el ex vocero presidencial. En la agenda oficial figura la necesidad además de articular tareas entre los bloques y el Poder Ejecutivo con el arribo del nuevo ministro coordinador, Diego Santilli, quien asumirá de manera formar su puesto este martes a las 17.30

El encuentro surgió de parte de la hermana del jefe de Estado, que activó sus contactos el domingo por la mañana. Y en las últimas horas se confirmó que el economista también será parte de la cita, luego de la suspensión de su viaje de este martes a la cumbre del Mercosur en Asunción, Paraguay.

No se trata de la primera reunión de estas características a la que convoca Karina Milei, ya que hizo lo mismo tras el triunfo oficialista de octubre, cuando convocó a los legisladores recién electos y a los que continuaban en el cargo en la Casa Rosada.

En la misma dirección de este encuentro, el Gobierno creó, aseguran fuentes de la Casa Rosada y del Congreso, un nuevo grupo de WhatsApp, en el que están, entre otros, Karina Milei, Ignacio Devitt, Eduardo “Lule” Menem y también la jefa de bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich.

A la reunión del miércoles 1 de julio, según trascendió, están convocados Santilli, ya con designación formal, el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, “Lule” Menem y el presidente de Diputados, Martín Menem, entre otros.