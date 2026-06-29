Milei aseguró que los mercados “están viendo” una posible reelección

El Presidente defendió el rumbo económico, afirmó que el país está “blindado” a nivel financiero y volvió a cuestionar con dureza a la oposición.

Hoy 19:57

El presidente Javier Milei aseguró que los mercados internacionales están mirando a futuro y que, según su interpretación, ya contemplan la posibilidad de una continuidad de su gobierno.

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“A nivel financiero estamos blindados, el riesgo país está a la baja. Los mercados miran a futuro. Claramente están viendo que vamos a reelegir”, sostuvo el jefe de Estado durante una entrevista con el canal de streaming Neura.

En ese marco, el mandatario defendió el rumbo económico y planteó que la actividad mantiene una tendencia positiva, pese a reconocer que los datos del primer trimestre no fueron buenos. Según dijo, la economía volverá a crecer tras lo que definió como un “freno en seco”.

Milei también apuntó contra la oposición y acusó al Congreso de haber tenido una actitud “destituyente” por intentar, según sus palabras, afectar el equilibrio fiscal. Además, sostuvo que existe una “corporación política” dispuesta a perjudicar al país con tal de conservar poder.

Durante la entrevista, el Presidente también se refirió a la salida de Manuel Adorni y la llegada de Diego Santilli al Gabinete, además de destacar la baja del riesgo país, el avance del RIGI, la apertura económica y la expectativa oficial de que la reforma laboral impulse la formalización del empleo.