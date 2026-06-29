Milei defendió a Israel y pidió a la región combatir el financiamiento terrorista

El jefe de Estado disertó en la Conferencia de Latinoamérica de la Fundación Aliados de Israel, donde defendió el vínculo entre la Argentina y el Estado israelí y pidió un compromiso regional contra el terrorismo.
El presidente Javier Milei fue el principal orador de la Conferencia de Latinoamérica de la Fundación Aliados de Israel, donde brindó un fuerte discurso en defensa del Estado israelí y convocó a los países de la región a tomar una posición clara en el escenario internacional.
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Durante su exposición, el mandatario sostuvo que la defensa de Israel no solo responde a una cuestión moral, sino también de “autopreservación” para las democracias occidentales. En ese sentido, advirtió: “Si Israel cae, luego vienen por todo Occidente”.
El Presidente dedicó buena parte de su discurso a cuestionar el antisemitismo, al que definió como “el canario de la mina de la degradación moral de Occidente”. Además, recordó los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA en Buenos Aires, al señalar que el terrorismo internacional también golpeó de manera directa a la Argentina.
En otro tramo, Milei volvió a referirse al ataque perpetrado por Hamas el 7 de octubre de 2023 y aseguró que ese episodio demostró que “el odio muta, pero no muere”. También vinculó a esa organización con el régimen iraní, Hezbollah y otros grupos a los que señaló como expresiones actuales de una continuidad histórica del antisemitismo.
El jefe de Estado también cuestionó al denominado “socialismo del siglo XXI” y afirmó que, durante décadas, gran parte de América Latina hizo causa común con los enemigos de Israel. Según planteó, existe una “alianza implícita entre la izquierda radical y el terrorismo islamita”, basada en el rechazo a los valores de la civilización occidental.
Como contracara, reivindicó las medidas adoptadas por su gobierno desde diciembre de 2023. Entre ellas, mencionó la declaración de Hamas, la Guardia Revolucionaria Iraní y la Fuerza Quds como organizaciones terroristas; la expulsión del encargado de negocios iraní; la firma del Memorándum de Libertad y Democracia con Israel; y el impulso de los denominados Acuerdos de Isaac.
En esa línea, el mandatario pidió a los parlamentos latinoamericanos que avancen con leyes destinadas a fortalecer la lucha contra el financiamiento de organizaciones terroristas. “Las palabras sin acciones son solo palabras. Esta región ya tuvo demasiados discursos y demasiadas inacciones”, sostuvo al reclamar un compromiso político concreto.
Sobre el final de su intervención, Milei trasladó el mensaje al plano regional y aseguró que la izquierda “sigue replegándose” en América Latina. En ese contexto, celebró los recientes cambios políticos en distintos países y volvió a presentar el escenario internacional como una disputa entre dos modelos antagónicos.
“Lo que esta región decida en los próximos años va a determinar de qué lado de la historia vamos a quedar. No hay neutralidad posible”, concluyó el Presidente, antes de cerrar con su habitual frase: “¡Viva la libertad, carajo!”.
La conferencia fue organizada por la Israel Allies Foundation y la American Friends of Isaac Accords, y reunió a presidentes de caucus parlamentarios de Aliados de Israel, bloques de legisladores que promueven en sus respectivos congresos el fortalecimiento de los vínculos con el Estado israelí.