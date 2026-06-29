Milei defendió a Israel y pidió a la región combatir el financiamiento terrorista

El jefe de Estado disertó en la Conferencia de Latinoamérica de la Fundación Aliados de Israel, donde defendió el vínculo entre la Argentina y el Estado israelí y pidió un compromiso regional contra el terrorismo.

Hoy 22:06

El presidente Javier Milei fue el principal orador de la Conferencia de Latinoamérica de la Fundación Aliados de Israel, donde brindó un fuerte discurso en defensa del Estado israelí y convocó a los países de la región a tomar una posición clara en el escenario internacional.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante su exposición, el mandatario sostuvo que la defensa de Israel no solo responde a una cuestión moral, sino también de “autopreservación” para las democracias occidentales. En ese sentido, advirtió: “Si Israel cae, luego vienen por todo Occidente”.

El Presidente dedicó buena parte de su discurso a cuestionar el antisemitismo, al que definió como “el canario de la mina de la degradación moral de Occidente”. Además, recordó los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA en Buenos Aires, al señalar que el terrorismo internacional también golpeó de manera directa a la Argentina.

En otro tramo, Milei volvió a referirse al ataque perpetrado por Hamas el 7 de octubre de 2023 y aseguró que ese episodio demostró que “el odio muta, pero no muere”. También vinculó a esa organización con el régimen iraní, Hezbollah y otros grupos a los que señaló como expresiones actuales de una continuidad histórica del antisemitismo.

El jefe de Estado también cuestionó al denominado “socialismo del siglo XXI” y afirmó que, durante décadas, gran parte de América Latina hizo causa común con los enemigos de Israel. Según planteó, existe una “alianza implícita entre la izquierda radical y el terrorismo islamita”, basada en el rechazo a los valores de la civilización occidental.

Como contracara, reivindicó las medidas adoptadas por su gobierno desde diciembre de 2023. Entre ellas, mencionó la declaración de Hamas, la Guardia Revolucionaria Iraní y la Fuerza Quds como organizaciones terroristas; la expulsión del encargado de negocios iraní; la firma del Memorándum de Libertad y Democracia con Israel; y el impulso de los denominados Acuerdos de Isaac.

En esa línea, el mandatario pidió a los parlamentos latinoamericanos que avancen con leyes destinadas a fortalecer la lucha contra el financiamiento de organizaciones terroristas. “Las palabras sin acciones son solo palabras. Esta región ya tuvo demasiados discursos y demasiadas inacciones”, sostuvo al reclamar un compromiso político concreto.

Sobre el final de su intervención, Milei trasladó el mensaje al plano regional y aseguró que la izquierda “sigue replegándose” en América Latina. En ese contexto, celebró los recientes cambios políticos en distintos países y volvió a presentar el escenario internacional como una disputa entre dos modelos antagónicos.

“Lo que esta región decida en los próximos años va a determinar de qué lado de la historia vamos a quedar. No hay neutralidad posible”, concluyó el Presidente, antes de cerrar con su habitual frase: “¡Viva la libertad, carajo!”.

La conferencia fue organizada por la Israel Allies Foundation y la American Friends of Isaac Accords, y reunió a presidentes de caucus parlamentarios de Aliados de Israel, bloques de legisladores que promueven en sus respectivos congresos el fortalecimiento de los vínculos con el Estado israelí.