Caso Mariana Ibáñez: la querella pedirá cambiar la calificación a homicidio con dolo eventual

El abogado querellante, Diego Abete, anticipó en diálogo con Noticiero 7 que este martes se realizará una audiencia clave para definir la continuidad de la detención del acusado.

29/06/2026

La causa por la muerte de Mariana Ibáñez, la joven que perdió la vida tras ser embestida por una camioneta sobre avenida Belgrano, tendrá este martes una audiencia clave en los tribunales.

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El siniestro vial ocurrió el sábado 6 de junio, en inmediaciones de Belgrano y Pedro León Gallo, cuando la víctima se dirigía a su trabajo en una farmacia. Tras el impacto, el conductor de la camioneta se dio a la fuga y horas más tarde fue detenido en la ciudad de Fernández.

En diálogo con Noticiero 7, el Dr. Diego Abete, abogado querellante en la causa, explicó que la audiencia tendrá como objetivo tratar la prórroga de detención de Ferreyra, señalado como el conductor involucrado en el hecho.

El letrado adelantó que la querella acompañará el pedido para que el acusado continúe privado de su libertad, pero además solicitará el cambio de calificación legal. En ese sentido, buscarán que la causa deje de investigarse como homicidio culposo y pase a ser considerada como homicidio con dolo eventual.

Según señaló Abete, durante estas semanas se incorporaron testimonios y evidencias relevantes para la investigación. Entre ellas, mencionó el informe toxicológico que habría confirmado que el acusado tenía 1,6 de alcohol en sangre al momento del hecho.

“No estamos hablando de un conductor que ignoraba el peligro que podía causar, sino de un conductor que conocía perfectamente, por la forma en que manejaba y por las circunstancias en las que se encontraba, que podía causar la muerte de alguien”, expresó el querellante.

El abogado también indicó que la fuga posterior al impacto será uno de los elementos que utilizarán para fundamentar el pedido de prórroga de detención. Según remarcó, esa conducta representa un indicio de riesgo procesal y será planteada ante la Justicia.

La audiencia se desarrollará mientras la investigación continúa avanzando para reconstruir lo ocurrido aquella mañana y determinar las responsabilidades penales por la muerte de Mariana Ibáñez.

De acuerdo con lo expresado por el Dr. Diego Abete en el informe emitido por Noticiero 7, la querella insistirá en que el caso sea analizado bajo una figura penal más grave y aguardará la resolución judicial sobre la continuidad de la detención del acusado.