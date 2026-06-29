Revelaron detalles estremecedores del femicidio de Edith Pérez en Colonia Dora

Un informe exclusivo de Noticiero 7 desde el lugar del hecho reveló nuevos detalles de la investigación. La víctima, de 43 años, era bombera voluntaria y una vecina muy querida en Colonia Dora.

Hoy 00:07

La comunidad de Colonia Dora continúa conmocionada por el femicidio de Edith Eugenia Pérez, la mujer de 43 años que fue encontrada sin vida durante la madrugada del lunes en su vivienda, ubicada a unos 1.500 metros del centro de la ciudad.

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En un informe exclusivo de Noticiero 7 desde el lugar del hecho, se reconstruyeron los pormenores del caso que enluta a toda la provincia. En la vivienda permanecían familiares de la víctima, acompañados por allegados y vecinos en medio del profundo dolor.

Edith Pérez era integrante del cuerpo de Bomberos Voluntarios y era recordada por su compromiso solidario, su vocación de servicio y su dedicación a la familia. Vecinos de la zona la describieron como una mujer muy querida y señalaron que la noticia causó sorpresa y conmoción en toda la comunidad.

Durante la cobertura, vecinos indicaron que Edith y su esposo, de apellido González, eran vistos como un matrimonio “tranquilo” y que solían movilizarse en moto o en bicicleta. El hombre fue encontrado sin vida en el mismo predio y es señalado como el principal sospechoso del femicidio.

Desde el cuartel de Bomberos Voluntarios destacaron que la víctima formó parte de la comisión y también fue aspirante a bombera. Si bien un problema de salud relacionado con la vista le impidió continuar con las capacitaciones, siguió colaborando con la institución. Su última participación habría sido el 28 de mayo, durante una actividad con niños de jardín de infantes.

Además, allegados remarcaron que Edith Pérez también realizó tareas comunitarias en su barrio y trabajos vinculados al cuidado de adultos mayores, por lo que su muerte provocó un fuerte impacto entre quienes compartieron distintos espacios con ella.

En cuanto a la investigación judicial, el informe de Noticiero 7 aportó nuevos detalles a partir de la información preliminar brindada desde el ámbito judicial. Según se indicó, la data de muerte se ubicaría entre las 21 y las 22 del domingo.

En el primer examen médico se habrían contabilizado al menos 14 heridas de arma blanca, ubicadas en la zona del tórax y el abdomen. También se registraron golpes en el rostro, por lo que los investigadores intentan determinar cómo se inició el ataque y si la víctima intentó escapar de la vivienda.

Una de las hipótesis que se analiza apunta a un posible ataque motivado por celos. De acuerdo con los primeros datos, el esposo de la víctima había regresado el viernes desde Buenos Aires, donde habría permanecido varios días por razones de salud.

La causa es investigada por la fiscal Dra. Florencia Garzón, con intervención de la coordinadora de fiscales de Añatuya, Dra. María Emilia Ganem, quienes trabajan para reconstruir las últimas horas de la pareja y determinar las circunstancias en las que ocurrió el femicidio seguido de suicidio.

De acuerdo con el informe exclusivo de Noticiero 7, realizado desde el lugar del hecho en Colonia Dora, la investigación continúa en el Centro Judicial de Añatuya, mientras familiares, amigos y vecinos despiden a Edith Pérez en medio de una profunda conmoción.