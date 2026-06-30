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SANTIAGO DEL ESTERO | 30 JUN 2026 | 10º
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Locales

Las listas completas de todos los candidatos para las elecciones municipales del 2 de agosto

Hubo cambios de nombres de candidatos a intendente en algunas fuerzas, pero las presentaciones se concretaron sin mayores dilaciones.

Hoy 06:42

Cumplido el plazo de presentación de listas de candidatos ante la Justicia electoral, ayer a la medianoche, las fuerzas dieron a conocer finalmente los nombres de hombres y mujeres que encarnarán las propuestas electorales en los 25 municipios y en la comisión municipal de Donadeu, por las elecciones del 2 de agosto.

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Audiencia de control

Este jueves 2 de julio, en los respectivos tribunales electorales, municipales y Provincial, se realizarán las audiencias de control de candidaturas de intendentes y concejales y comisionado en Donadeu.

A continuación, todas las listas de candidatos en las ciudades Capital y La Banda:

CAPITAL

Frente Cívico por Santiago

Intendente: Mario Benavente

Concejales titulares:

1. Justo Crescencio Molina Areal

2. Gabriela Alejandra Ortiz

3. Jorge Gustavo Salvatierra Rodríguez

4. Marta Sara del Valle Arenas

5. Mario Alberto Nazer

6. María Florencia Gómez

7. Gustavo Agustín Coimán

8. Ramona del Carmen Torres Rampulla

9. Roque Víctor Omar Santillán Luna

10. Carla Esther Goitea

11. Carlos Nicolás Montenegro

12. Graciela Yolanda Cura

Despierta Santiago

Intendente: Facundo José Pérez Carletti

Concejales titulares:

1. Ricardo Alejandro Farías

2. Pamela Machulsky

3 Juan Ignacio Climent Pécora

4. Ana Nicole Eberlé Mazzamuto

5. Hugo Ricardo Pereyra

6. Emilia del Carmen Vizcarra

7. Leandro Fernández Salom

8. Adriana del Carmen Lombardi

9. Roberto Arcángel Torres

10. Teresa del Valle Padilla

11. Jorge Nicolás Salvatierra

12. Evelina Ayelén Rodrigo

La Libertad Avanza

Intendente: María Sara Beatriz Yunes

Concejales titulares:

1. Alejandro Israel Parnás

2. Marie Laurence Onaney Gau

3. Horacio Agustín Acosta

4. María Eliana Frías

5. Luis Horacio Ochoa

6. Maia Agustina Juárez Banegas

7. Rafael Gustavo Dorado

8. Marylen del Valle Varela Rossi

9. Nahuel Nazareno Padilla

10. Nancy Rita Díaz

11. Luis Santiago Lamadrid

12. Jesica Soledad Corbalán

UCR

Intendente: Natalia Gabriela Neme

Concejales titulares:

1. María Cecilia Neme

2. Pablo Alejandro Pilán

3. Aldana Galina Saavedra

4. Augusto Simonetti

5. Daniela Beatriz Ávila

6. Armando Federico Ibáñez

7. Lara Noel Dobusz

8. Ariel Alejandro Figueroa

9. Gabriela Letizia Céspedes

10. Héctor Eduardo Galván

11. Karina Liliana Estanciero

12. Adrian Ramiro Altamiranda

Frente Renovador y Progresista

Intendente: Marianella Hid Lezama

Concejales titulares

1. José Fernando Daniel Giménez

2. Jésica Carolina Cajal

3. Cristian Alberto Chazarreta

4. María Valentina Chaud

5. Raúl Esteban Ponce

6. Marta Beatriz Gómez

7. Claudio Argentino Cejas

8. Patricia Magdalena Paz

9. Rubén Darío Mansilla

10. Marcela Verónica Figueroa

11. César Adrián Esquivel

12. Gisel Marianela Trejo

Frente Primero Santiago

Intendente: Jorge Mussetti

Concejales titulares:

1. Silvina Mercedes González.

2. Oscar Germán Céspedes.

3. Miriam Mercedes Flint.

4. Ángel José Fili.

5. Clarisa Esther Concha Fernández.

6. Carlos José Samuel Pineda.

7. Lorena Soledad Carrizo.

8. Sebastián Ezequiel Montenegro Sayago.

9. María Fernanda Sevilla.

10. Héctor Miguel Ceferino Rízolo.

11. Rosana Vilma Sarco.

12. Juan Carlos Vázquez

MST

Intendente: Roxana Trejo

Concejales Titulares:

1. Gisella del Carmen Serrano.

2. Oscar Agustín Fernández.

3. Anisa Edith Favoretti.

4. Ezequiel Ernesto Altamiranda.

5. Joana Denis Amado .

6. Maximiliano Díaz Alomo.

7. Claudia Azucena Lastra.

8. Tristán Ramiro Monte.

9. Sandra Edith Suarez.

10. Mario Ernesto Jiménez.

11. Marcela Carranza .

12. Juan Alejandro Carabajal.

LA BANDA

Frente Cívico por Santiago

Intendente: Llamil Abdala

Viceintendente: Álvaro Blanco

Defensora del Pueblo: Valeria Suárez

Encuentro Cívico Banda (apoya a Llamil Abdala)

Concejales titulares:

1. Carlos Abel González.

2. Ana María Corradi.

3. David Gustavo Pato.

4. Yesica Natalia Gallardo.

5. Juan Carlos Del Valle Jiménez.

6. Victoria Pavón Marisel.

7. Hernán Carlos Gerez.

8. María del Huerto Azar.

9. Federico Gustavo Paz.

10. Vieyra Viviana Gabriela.

11. Víctor Hugo Miranda.

12. Marili Enríquez.

PJ (apoya a Llamil Abdala)

Concejales titulares:

1. Carlos Adamo.

2. Bianca Vinocur.

3. Joaquín Michel Japaze.

4. Griselda Capdebila.

5. Ezequiel Montoya.

6. Laura Verónica Díaz.

7. Eduardo Matías Hoyos.

8. Livia Belisán.

9. Cristián Raúl Ferreyra.

10. Elva Raquel Sotelo.

11. Raúl Lescano.

12. Teresita Bellido.

Frente Compromiso y Unidad

Intendente: Roger Nediani

Viceintendente: Victoria Torres

Defensor del Pueblo: Miguel Estefan

Movimiento Fundacional (apoya a Nediani)

Concejales titulares:

1. Miguel Ángel Montenegro.

2. María Graciela Rosales.

3. Horacio Mocaggata.

4. María Cristina Ríos.

5. Roberto Jaimes

6. Olga Nancy Herrero.

7. Alberto Carabajal.

8. Agustina Alfonzo.

9. Rubén More.

10. María Gabriela Coronel

11. Leonardo Caro.

12. Marisa Mónica Concha.

Compromiso y Participación Ciudadana (apoya a Nediani)

1. Mariana Morales.

2. José Francisco Molina.

3. Patricia Ester Cuagliario.

4. Hugo Orlando Rojas.

5. Susana Silva.

6. Rubén Villacorta.

7. Silvia Pérez.

8. Daniel Beltrán.

9. Doris Navarro.

10. Ezequiel Roldán.

11. Maira Filippi.

12. Luciano Diósquez.

Despierta La Banda

Intendente: Lorena Gladys Bazán

Viceintendente: Jorge Hernán Domínguez

Defensor del pueblo: Sandra Graciela D'cons

Concejales titulares:

1. Alicia del Valle Vázquez.

2. Hugo Oscar Segovia.

3. Leslye Anahí Campos.

4. Walter Elías Nassif.

5. Cintia Susana Ledesma.

6. Carlos Adrian Jiménez Melendres.

7. Alicia Mabel Salto.

8. Julio Cesar Tapia.

9. Estefanía Mikaela Quadro Ferrari.

10. José Gonzalo Acosta.

La Libertad Avanza

Intendente: Miguel Ángel Torres

Viceintendente: Norma Beatriz Lujan

Defensor Del Pueblo: Patricia Alejandra Munizaga

Concejales Titulares.

1. Hugo José Azar.

2. Lucía Candela Díaz.

3. Juan José Ominetti.

4. María Eugenia Soledad Urquiza.

5. Juan Carlos Amado.

6. Rosa Eloisa Quintana.

7. Juan Pablo Romero.

8. Eleana Noel Müller.

9. Garofolo Rubén Daniel.    

10. Paz Pamela Cecilia.    

11. Lucas Martin Castro.    

12. Noeli Soledad Pavón.    

Frente Renovador y Progresista

Intendente: Pablo Mirolo

Libres del Sur (apoya a Mirolo)

Concejales titulares:

1. Patricio Nicolás Augusto.

2. Alejandra Monjes Rosales

3. Pablo Noel Ahumada.

4. María Florencia Lescano.

5. Julio Ernesto Rojas.

6. Camila Soledad Villaverde Vivas

7. Daniel Burgos.

8. Daiana Solange Saavedra.

9. Ramón Alberto Bravo.

10. Sandra Elizabeth Martínez.

11. Gustavo Ariel Roldán.

12. Paola Soledad Ibáñez.

Somos Nosotros, Somos La Banda

Intendente: Luciano "Melli" Rodríguez Romagnoli

Viceintendente: María Clara Costa

Defensor del Pueblo: Álvaro Agustín Soria

Concejales Titulares:

1. Diego Ramiro Jiménez.

2. Glady Ainslenk Ocaranza.

3. Martin "Tincho" Emilio Azar Starcich.

4. Verónica Virginia García.

5. Raúl Enrique Mendieta.

6. Mariana Elizabeth Díaz.

7. Sergio Emanuel Alfredo "Tuqui" Ciappino

8. Ivana Alejandra Sánchez.

9. Luis Edgardo Álvarez.

10. Norma Beatriz Gómez.

11. Jorge Jalill Jaalam Jarma.

12. Fabiana Del Valle Mema.

Movimiento Fuerza Vecinal

Intendente: Gustavo Miranda

Viceintendenta: Roselia Fernández

Defensora del Pueblo: Cristina del Valle Gallego

Concejales titulares:

1. José Roberto Carabajal.

2. Marta Carrizo.

3. Héctor Badr.

4. Claudia Carabajal.

5. Ramón Coria.

6. Claudia Sánchez.

7. Gustavo Medina.

8. Diana Frías.

9. Carlos Díaz.

10. Nora del Valle Salto.

11. José Luna.

12. Mirian Cristina Pato.

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