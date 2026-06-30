Francia quiere ratificar su chapa de candidato ante Suecia en los 16avos del Mundial

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El subcampeón mundial quiere seguir su camino impecable en el torneo mientras que los suecos buscarán dar la sorpresa desde las 18 en el New York New Jersey Stadium.
Francia y Suecia se cruzan en uno de los partidos más atractivos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Los franceses finalizaron la fase de grupos con puntaje ideal, mientras que los suecos accedieron a esta instancia como uno de los mejores terceros. El ganador del duelo se medirá ante Paraguay, que sorprendió eliminando a Alemania.
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Les Blues cerraron la primera ronda con nueve puntos de nueve posibles. Comenzaron con un 3-1 ante Senegal, luego golearon 3-0 a Irak y finalizaron con un 4-1 frente a una Noruega alternativa. Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé se destacaron como principales figuras y goleadores del equipo. El conjunto dirigido por Didier Deschamps buscará mantener su racha y dar otro paso hacia la tercera final consecutiva.
Los suecos avanzaron con cuatro unidades como uno de los mejores terceros. Su camino tuvo altibajos: debutaron con goleada 5-1 sobre Túnez, luego fueron vapuleados 5-1 por Países Bajos y cerraron el grupo con un empate 1-1 frente a Japón. Dirigidos por Graham Potter, sueñan con dar la sorpresa y dejar en el camino a uno de los máximos favoritos.
Francia (DT: Didier Deschamps) Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Michael Olise, Désiré Doué, Ousmane Dembélé; Kylian Mbappé.
Suecia (DT: Graham Potter) Jacob Widell Zetterström; Gustaf Lagerbielke, Isak Hien, Victor Lindelöf, Alexander Bernhardsson; Elliot Stroud, Yasin Ayari, Gabriel Gudmundsson, Anthony Elanga; Alexander Isak, Viktor Gyökeres.