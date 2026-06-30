En vivo: Francia quiere ratificar su chapa de candidato ante Suecia en los 16avos del Mundial

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|0
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El subcampeón mundial quiere seguir su camino impecable en el torneo mientras que los suecos buscarán dar la sorpresa desde las 18 en el New York New Jersey Stadium.
Francia y Suecia se cruzan en uno de los partidos más atractivos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Los franceses finalizaron la fase de grupos con puntaje ideal, mientras que los suecos accedieron a esta instancia como uno de los mejores terceros. El ganador del duelo se medirá ante Paraguay, que sorprendió eliminando a Alemania.
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