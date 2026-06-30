Graves incidentes en Países Bajos tras la eliminación del Mundial ante Marruecos

Hubo enfrentamientos y la policía tuvo que intervenir con camiones hidrantes en la ciudad de La Haya. En Rabat, en cambio, los festejos se extendieron hasta el amanecer.

Hoy 10:05

La histórica clasificación de Marruecos a los octavos de final del Mundial 2026, tras eliminar por penales a Países Bajos, desató celebraciones en distintos puntos del planeta. Sin embargo, en territorio neerlandés los festejos terminaron con graves incidentes y un importante operativo policial.

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En Países Bajos, donde vive una numerosa comunidad de origen marroquí, la clasificación fue celebrada en varias ciudades. Sin embargo, en el barrio de Schilderswijk, en La Haya, los festejos derivaron en disturbios y obligaron a intervenir a las fuerzas de seguridad.

Según informó el diario neerlandés De Telegraaf, la policía actuó en distintos puntos del país, aunque el operativo más importante se desarrolló en La Haya. Allí, los agentes antidisturbios utilizaron camiones hidrantes para dispersar a los grupos que protagonizaban los enfrentamientos y evitar nuevos choques entre simpatizantes de ambas selecciones.

Miles de personas se habían reunido para seguir el partido que se disputó en el estadio de Monterrey. Cuando Marruecos selló su clasificación en la definición por penales, la euforia de los hinchas marroquíes fue creciendo hasta que la situación terminó desbordándose y derivó en incidentes.

En Marruecos, una fiesta que duró hasta el amanecer

Mientras tanto, en Marruecos el clima fue diferente. En Rabat, la capital del país, cientos de personas salieron a las calles para celebrar la clasificación con banderas, bocinazos, cánticos y vuvuzelas.

Pese a la diferencia horaria con México y a que muchos debían trabajar pocas horas después, los hinchas coparon las calles para celebrar un nuevo logro de los Leones del Atlas, que buscan repetir o incluso mejorar la histórica campaña realizada en el Mundial de Qatar 2022, donde alcanzaron las semifinales.

“¡Ahora no me importa irme a trabajar!”, expresó un simpatizante marroquí en declaraciones recogidas por la agencia EFE, mientras los cánticos de “Dima Maghrib” (“Siempre Marruecos”) resonaban durante gran parte de la madrugada.