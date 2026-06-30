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SANTIAGO DEL ESTERO | 30 JUN 2026 | 13º
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Policiales

Murió un joven motociclista de 21 años tras un grave accidente en la Ruta 7

La víctima había permanecido internada 23 días luego de ser hallada gravemente herida en la banquina tras un violento choque.

Hoy 11:19
Matías Barraza

Matías Barraza, de 21 años y domiciliado en Km 7 zona rural de Añatuya, falleció luego de permanecer internado durante 23 días a raíz de las graves lesiones sufridas en un accidente sobre la Ruta Provincial 7.

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El hecho ocurrió el pasado 7 de junio, cuando Barraza fue hallado inconsciente sobre la banquina con heridas en la cabeza. Su hermana lo trasladó al Hospital Zonal de Añatuya y luego fue derivado de urgencia al Centro Integral de Salud de La Banda.

El parte médico de Barraza indicaba traumatismo encéfalo craneal con pérdida de conocimiento, fractura parietal con hemorragia y un pronóstico de recuperación de 30 días.

En la causa intervino el fiscal Dr. Farías. Criminalística realizó tareas de planimetría y fotografía en el lugar, y por orden fiscal se repuso la motocicleta en la que circulaba el joven motociclista.

Horas después, personal policial aprehendió a otro joven de apellido Roldán, oriundo del Km 11, quien presentaba escoriaciones compatibles con accidente. En el lugar, su familia entregó voluntariamente una Honda Wave 110 cc, y quedó alojado en la Alcaidía.

Según la investigación fiscal, Roldán circulaba por Ruta 7 cuando colisionó violentamente con Barraza. Tras el hecho, habría abandonado al herido en el lugar. La causa fue caratulada inicialmente como "lesiones graves por accidente de tránsito y abandono de persona", que seguramente se modificará tras el desenlace fatal del motociclista.

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