Caso Mariana Ibáñez: prorrogan la detención de Nahuel Ferreyra y confirman que Nicolás Corpas viajaba con él al momento del choque

La jueza hizo lugar al pedido de la fiscalía y de la parte querellante durante la audiencia de este martes, en el marco de la investigación por la muerte de la joven atropellada en avenida Belgrano.

Hoy 13:13

La causa por la muerte de Mariana Ibáñez tuvo este martes un avance significativo luego de que la Justicia resolviera extender la detención de Nahuel Ferreyra, el conductor imputado por el siniestro vial ocurrido sobre avenida Belgrano. La decisión se tomó tras una audiencia en la que también se confirmaron nuevos elementos incorporados a la investigación.

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Uno de los datos relevantes que quedó formalmente establecido es que Nicolás Corpas viajaba junto a Ferreyra al momento del hecho, lo que abre nuevas líneas de análisis dentro del expediente.

Durante la audiencia, la fiscal Belkis Alderete sostuvo el pedido de prórroga de detención y solicitó además modificar la calificación legal a una figura doblemente agravada por el abandono de persona, en función de la conducta del imputado tras el impacto. El planteo fue acompañado por la querella, que representa a la familia de la víctima.

El hecho ocurrió el sábado 6 de junio, en la intersección de avenida Belgrano y Pedro León Gallo, cuando la joven se dirigía a su trabajo. Tras el choque, el conductor se dio a la fuga y fue detenido horas después en la ciudad de Fernández, situación que pesa en la evaluación judicial.

La Fiscalía argumentó que existen riesgos procesales concretos, tanto por la posibilidad de entorpecer la investigación como por peligro de fuga. En ese sentido, se expuso que Ferreyra tenía previsto un contrato futbolístico en Tailandia, lo que fue considerado un elemento relevante al momento de resolver su situación.

Finalmente, el juez interviniente hizo lugar a los planteos del Ministerio Público Fiscal y de la querella, por lo que Ferreyra continuará detenido mientras avanza la causa, ahora bajo una calificación más gravosa. La investigación seguirá su curso con nuevas medidas orientadas a esclarecer completamente las circunstancias del hecho y determinar todas las responsabilidades.