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SANTIAGO DEL ESTERO | 30 JUN 2026 | 16º
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Policiales

Fuerte choque en pleno centro deja a una pareja de motociclistas heridos

El accidente ocurrió en la mañana de este martes en la intersección de Buenos Aires y Avellaneda.

Hoy 12:44

Un violento accidente de tránsito entre una camioneta y una motocicleta se registró este martes minutos antes de las 11 en pleno centro de Santiago, en la intersección de las calles Buenos Aires y Avellaneda.

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Según las primeras informaciones, la camioneta habría intentado ingresar a un estacionamiento y el conductor de la motocicleta no advirtió la maniobra, lo que provocó la colisión.

Los ocupantes del rodado menor fueron identificados como Vanesa Maldonado, de 44 años, y Nelson Toledo, de 52, ambos domiciliados en el barrio La Católica.

Ambos fueron trasladados al Hospital Regional para recibir atención médica por los golpes sufridos. En el lugar trabajó personal de la Comisaría Primera junto al SEASE 107, que realizó las primeras diligencias y asistió a los afectados.

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