Optimismo en la Selección Argentina: Cuti Romero se perfila para volver ante Cabo Verde

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El defensor entrenó sin restricciones en Kansas y Lionel Scaloni empieza a despejar dudas para el cruce de 16avos de final.
La Selección argentina recibió una buena noticia en la previa del partido ante Cabo Verde por los 16avos de final: Cristian “Cuti” Romero se entrenó con normalidad por segundo día consecutivo y se perfila para volver al equipo titular.
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El defensor, que había sufrido un golpe en una rodilla durante el encuentro ante Austria, participó sin restricciones de la práctica del plantel en Kansas. De esta manera, Lionel Scaloni despejó una de las principales dudas para definir la formación.
Otra posición que empieza a tomar forma es el lateral izquierdo. Allí, Nicolás Tagliafico le saca ventaja a Facundo Medina y podría ser confirmado por el entrenador. El jugador del Olympique de Lyon ya está recuperado de su lesión y volvió a sumar minutos en el partido ante Jordania, que Argentina afrontó con mayoría de suplentes.
La incógnita que todavía persiste está en el ataque. Lautaro Martínez y Julián Álvarez se disputan el lugar para acompañar a Lionel Messi en la ofensiva del equipo nacional.
La Selección argentina enfrentará a Cabo Verde este viernes desde las 19 en el estadio Hard Rock de Miami, por los 16avos de final con televisación de Canal 7 de Santiago del Estero.