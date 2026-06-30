“La atención no estaba puesta en el Mundial”: Lothar Matthäus destapó un escándalo tras la eliminación de Alemania

El histórico excapitán reveló internas, privilegios y malestar dentro del plantel alemán durante la concentración

Hoy 15:16

La eliminación de la Selección de Alemania ante Paraguay en los dieciseisavos de final del Mundial dejó secuelas que exceden lo futbolístico. El histórico excapitán Lothar Matthäus reveló fuertes internas dentro del plantel y apuntó contra la organización de la Federación Alemana de Fútbol (DFB).

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En el programa “Lothar se desahoga”, de BILD, el exjugador de 65 años aseguró que el equipo nunca logró enfocarse plenamente en la competencia debido a situaciones vinculadas con la presencia de familiares durante la concentración.

“Hay mucho que asimilar, tanto dentro como fuera del campo. Esposas, familias, todo el mundo estuvo involucrado. Muchos titulares. No entiendo por qué hay que involucrar a todas las familias desde el principio”, cuestionó Matthäus.

Según el excapitán, dentro del grupo hubo discusiones relacionadas con los viajes y las reservas de hotel para los familiares de los futbolistas. “Todo eso fue tema de conversación dentro del equipo. Nunca salió en los medios, pero sé que fue un tema de discusión”, afirmó.

El exfutbolista también reveló situaciones puntuales que habrían generado malestar en la convivencia. “Un jugador estaba enojado con otro porque a la madre de uno se le permitió viajar en avión, mientras que a la esposa e hijos de otro se les permitió hacerlo. Los demás tuvieron que tomar un vuelo comercial”, relató.

Para Matthäus, esas diferencias de trato provocaron un clima innecesario de tensión dentro del plantel alemán. “En definitiva, hubo mucha inquietud, que no se percibió. Pero a pesar de todo, la atención simplemente no estaba puesta en este Mundial”, lamentó.

Además, el histórico referente alemán apuntó directamente contra la DFB por la forma en que manejó la convivencia familiar durante el torneo. Según consideró, las familias no deberían haber estado presentes desde el inicio de la competencia.

“Ni siquiera llevaban dos semanas en Estados Unidos y ya estaban allí todas sus familias. Pueden venir en avión para los cuartos de final si el equipo ha logrado algún resultado”, sostuvo, marcando una diferencia con otros procesos exitosos.

La última vez que Alemania llegó a cuartos de final fue en 2014, cuando se consagró campeón del mundo en Brasil. En esta edición, el seleccionado alemán quedó eliminado en los dieciseisavos de final ante Paraguay, en medio de un clima interno que, según Matthäus, nunca se hizo público pero influyó en el rendimiento del equipo.