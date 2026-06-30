Bielsa se despidió de Uruguay y habló de todo: los pedidos del plantel, Muslera y qué pasó con Valverde

Tras la temprana eliminación en el Mundial 2026, el entrenador brindó una extensa conferencia en Montevideo y negó problemas con los jugadores. También reveló qué le pidieron los futbolistas durante la concentración.

Hoy 19:30

Marcelo Bielsa habló en conferencia de prensa tras la eliminación de Uruguay del Mundial 2026 y dejó varias definiciones fuertes sobre su ciclo al frente de la Celeste. En su regreso a Montevideo, el entrenador se refirió a los pedidos de los jugadores, las versiones de rispidez interna y la situación de Federico Valverde.

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El Loco negó que el plantel le haya pedido cambiar la estrategia de juego y sostuvo que el equipo se mantuvo fiel a sus ideas. “Respecto de cambiar la estrategia, la respuesta es negativa, eso no sucedió”, afirmó.

En ese sentido, explicó que el partido ante España mostró a un equipo que intentó jugar de acuerdo a su propuesta. “Claramente indica que jugamos de acuerdo a mis ideas, que siempre fueron las mismas”, remarcó.

Sin embargo, Bielsa sí reconoció que hubo dos pedidos concretos por parte de los futbolistas durante la concentración. El primero estuvo vinculado a la organización de los entrenamientos.

“Los jugadores me plantearon la idea de que no entrenaran separados en dos grupos. Entendí que ese pedido lo tenía que aceptar”, señaló. Según explicó, los futbolistas argumentaron que querían estar más cerca como grupo y él decidió acceder.

El segundo pedido estuvo relacionado con la duración de las charlas técnicas. “Hubo un pedido vinculado a la reducción de las charlas. Ellos entendieron que ese tiempo se redujera y accedí a eso”, agregó el entrenador.

Bielsa también se mostró golpeado por la eliminación temprana de Uruguay y fue autocrítico con el resultado deportivo. “Para mí obviamente esta despedida es muy dolorosa por las ilusiones que yo me hice cuando tomé este proyecto”, expresó.

Además, negó haber utilizado intermediarios o filtraciones para comunicarse con el plantel. “En mis tres años jamás hablé con ningún periodista salvo en conferencia de prensa y tampoco recurrí a ningún dirigente para que trasladara necesidades mías a los jugadores”, sostuvo.

El entrenador también explicó una de las situaciones más comentadas: la salida de Fernando Muslera en el entretiempo del partido ante España. Según reveló, fue el propio arquero quien pidió ser reemplazado tras sentirse golpeado anímicamente por los errores cometidos.

“Nunca me pasó que un jugador pidiera ser sustituido y que el motivo fuera el efecto en su ánimo de los errores cometidos”, contó Bielsa. Y elogió al arquero: “Me parece de una grandeza y de una generosidad impropia del fútbol actual”.

Por último, el DT negó cualquier cortocircuito con Federico Valverde, luego de las versiones surgidas por su temprana modificación ante España. “Yo nunca tuve un problema con Valverde. Nunca hice más concesiones con un jugador que con Valverde”, aseguró.

Bielsa destacó la predisposición del volante del Real Madrid para ocupar distintas posiciones en la cancha. Según contó, cuando comenzó el trabajo de Eliminatorias le planteó que podía necesitarlo como lateral, extremo o volante interior, y la respuesta del jugador fue clara: “En el puesto que necesites”.

La Selección de Uruguay quedó eliminada en la primera fase del Mundial 2026 tras sumar apenas dos puntos sobre nueve posibles, un desenlace que dejó a Bielsa sin excusas y con una despedida cargada de dolor.