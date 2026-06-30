Bielsa se despidió de Uruguay y habló de todo: los pedidos del plantel, Muslera y qué pasó con Valverde

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Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 30 JUN 2026 | 16º
Mundial 2026
FINALIZADO
Francia 3
Suecia 0
FINALIZADO
FINALIZADO
Costa de Marfil 1
Noruega 2
FINALIZADO
FINALIZADO
Países Bajos 1
Marruecos 1
FINALIZADO
22:00
México -
Ecuador -
30 / 06 / 2026
13:00
Inglaterra -
RD Congo -
1 / 07 / 2026
17:00
Bélgica -
Senegal -
1 / 07 / 2026
30 / 06 / 2026 84'
Francia
3 - 0
Suecia
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Egipto
1 - 1
Irán
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Nueva Zelanda
1 - 5
Bélgica
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Panamá
0 - 2
Inglaterra
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Croacia
2 - 1
Ghana
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
RD Congo
3 - 1
Uzbekistán
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Colombia
0 - 0
Portugal
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Jordania
1 - 3
Argentina
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Argelia
3 - 3
Austria
28 / 06 / 2026 FINALIZADO
Sudáfrica
0 - 1
Canadá
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Brasil
2 - 1
Japón
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Alemania
1 - 1
Paraguay
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Países Bajos
1 - 1
Marruecos
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
Costa de Marfil
1 - 2
Noruega
30 / 06 / 2026 22:00
México
vs
Ecuador
1 / 07 / 2026 13:00
Inglaterra
vs
RD Congo
1 / 07 / 2026 17:00
Bélgica
vs
Senegal
1 / 07 / 2026 21:00
Estados Unidos
vs
Bosnia Herzegovina
2 / 07 / 2026 16:00
España
vs
Austria
2 / 07 / 2026 20:00
Portugal
vs
Croacia
3 / 07 / 2026 00:00
Suiza
vs
Argelia
3 / 07 / 2026 15:00
Australia
vs
Egipto
3 / 07 / 2026 19:00
Argentina
vs
Cabo Verde
3 / 07 / 2026 22:30
Colombia
vs
Ghana

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 1 1 0 0 5 1 4 3
2 Egipto 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Irán 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Nueva Zelanda 1 0 0 1 1 5 -4 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argentina 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Argelia 1 0 1 0 3 3 0 1
3 Austria 1 0 1 0 3 3 0 1
4 Jordania 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 RD Congo 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Colombia 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Portugal 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Uzbekistán 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Inglaterra 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Croacia 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Ghana 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Panamá 1 0 0 1 0 2 -2 0
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Somos Deporte

Bielsa se despidió de Uruguay y habló de todo: los pedidos del plantel, Muslera y qué pasó con Valverde

Tras la temprana eliminación en el Mundial 2026, el entrenador brindó una extensa conferencia en Montevideo y negó problemas con los jugadores. También reveló qué le pidieron los futbolistas durante la concentración.

Hoy 19:30

Marcelo Bielsa habló en conferencia de prensa tras la eliminación de Uruguay del Mundial 2026 y dejó varias definiciones fuertes sobre su ciclo al frente de la Celeste. En su regreso a Montevideo, el entrenador se refirió a los pedidos de los jugadores, las versiones de rispidez interna y la situación de Federico Valverde.

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El Loco negó que el plantel le haya pedido cambiar la estrategia de juego y sostuvo que el equipo se mantuvo fiel a sus ideas. “Respecto de cambiar la estrategia, la respuesta es negativa, eso no sucedió”, afirmó.

En ese sentido, explicó que el partido ante España mostró a un equipo que intentó jugar de acuerdo a su propuesta. “Claramente indica que jugamos de acuerdo a mis ideas, que siempre fueron las mismas”, remarcó.

Sin embargo, Bielsa sí reconoció que hubo dos pedidos concretos por parte de los futbolistas durante la concentración. El primero estuvo vinculado a la organización de los entrenamientos.

Los jugadores me plantearon la idea de que no entrenaran separados en dos grupos. Entendí que ese pedido lo tenía que aceptar”, señaló. Según explicó, los futbolistas argumentaron que querían estar más cerca como grupo y él decidió acceder.

El segundo pedido estuvo relacionado con la duración de las charlas técnicas. “Hubo un pedido vinculado a la reducción de las charlas. Ellos entendieron que ese tiempo se redujera y accedí a eso”, agregó el entrenador.

Bielsa también se mostró golpeado por la eliminación temprana de Uruguay y fue autocrítico con el resultado deportivo. “Para mí obviamente esta despedida es muy dolorosa por las ilusiones que yo me hice cuando tomé este proyecto”, expresó.

Además, negó haber utilizado intermediarios o filtraciones para comunicarse con el plantel. “En mis tres años jamás hablé con ningún periodista salvo en conferencia de prensa y tampoco recurrí a ningún dirigente para que trasladara necesidades mías a los jugadores”, sostuvo.

El entrenador también explicó una de las situaciones más comentadas: la salida de Fernando Muslera en el entretiempo del partido ante España. Según reveló, fue el propio arquero quien pidió ser reemplazado tras sentirse golpeado anímicamente por los errores cometidos.

Nunca me pasó que un jugador pidiera ser sustituido y que el motivo fuera el efecto en su ánimo de los errores cometidos”, contó Bielsa. Y elogió al arquero: “Me parece de una grandeza y de una generosidad impropia del fútbol actual”.

Por último, el DT negó cualquier cortocircuito con Federico Valverde, luego de las versiones surgidas por su temprana modificación ante España. “Yo nunca tuve un problema con Valverde. Nunca hice más concesiones con un jugador que con Valverde”, aseguró.

Bielsa destacó la predisposición del volante del Real Madrid para ocupar distintas posiciones en la cancha. Según contó, cuando comenzó el trabajo de Eliminatorias le planteó que podía necesitarlo como lateral, extremo o volante interior, y la respuesta del jugador fue clara: “En el puesto que necesites”.

La Selección de Uruguay quedó eliminada en la primera fase del Mundial 2026 tras sumar apenas dos puntos sobre nueve posibles, un desenlace que dejó a Bielsa sin excusas y con una despedida cargada de dolor.

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