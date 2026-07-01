Termas de Río Hondo se prepara para lluvias: ¿qué esperar para hoy Miércoles 1 de julio de 2026?

Hoy, Termas de Río Hondo presenta un clima parcialmente nublado con temperaturas frescas. Se anticipan lluvias irregulares en los próximos días que afectarán a los termenses.

Hoy 08:01

En Termas de Río Hondo, el clima se presenta parcialmente nublado en la jornada de hoy, con una temperatura actual de 9.1 °C. La sensación térmica es ligeramente más baja, alcanzando los 8 °C, lo que sugiere a los termenses que se abriguen adecuadamente.

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La humedad en el ambiente es alta, alcanzando el 85%, lo que puede generar una sensación de frío más intensa. Además, el viento sopla desde el este-sureste a una velocidad de 7.6 km/h, contribuyendo a un clima fresco.

Para hoy, se pronostica lluvia irregular en las cercanías, con una mínima de 8.9 °C y una máxima de 12.1 °C. Esta variabilidad en el clima podría afectar las actividades al aire libre de los termenses.

El jueves, el pronóstico indica un cielo cubierto, con temperaturas que oscilarán entre 9.1 °C y 11.5 °C. Es probable que los termenses se vean obligados a permanecer en interiores debido a las condiciones climáticas.

Finalmente, para el viernes, se espera que las condiciones se mantengan cubiertas, con mínimas de 7.7 °C y máximas de 13.5 °C. Se recomienda a la población estar atenta a los cambios climáticos y prepararse para días de lluvia y frío en la ciudad.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.