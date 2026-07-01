Continúa abierta la inscripción para el conversatorio y clínicas que brindará Luis “Luchyn” López en el CCB

El Centro Cultural del Bicentenario, Cultura de la Municipalidad de la Capital y Casa Museo Andrés Chazarreta, realizarán el Conversatorio “Nuestras Zambas” y Clínicas sobre coreografía de las zambas de Carlos Saavedra y Andrés Chazarreta.

Hoy 09:44

El Conversatorio “Nuestras Zambas” se realizará el 14 de julio a las 16 horas en el Auditorio del Centro Cultural del Bicentenario (CCB), la Clínica para la coreografía creada por Carlos Saavedra tendrá lugar los días 15 y 16 de julio, a las 16 horas en el salón de la Vieja Estación en Parque Oeste y la Clínica para la coreografía recopilación de Andrés Chazarreta, se realizará el día 16 de julio a las 10 horas en la Casa Museo Andrés Chazarreta, Sede del Archivo Histórico de la provincia.

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A fin de garantizar a los concurrentes una adecuada calidad de experiencia, los interesados deberán inscribirse en forma libre y gratuita, comunicándose telefónicamente al 4223763 interno 249, Área de Educación (CCB), en días hábiles de 9 a 13 horas.

Esta actividad estará a cargo del reconocido bailarín Luis “Luchyn” López, en ocasión de su visita a Santiago del Estero, y de la Prof. Marisa Jorge, y tiene como objetivo poner en valor las coreografías de zambas de Carlos Saavedra y de Andrés Chazarreta, como parte del patrimonio cultural de la provincia.

El Conversatorio “Nuestras Zambas”, intenta colocar en agenda, una reflexión sobre la necesidad de conocer, enseñar, difundir y valorar la gran creación coreográfica de la zamba de Carlos Saavedra y su significativa impronta, como así también visibilizar la recopilación realizada por Andrés Chazarreta. Por su parte, las clínicas abordarán aspectos específicos de sus respectivas coreografías. Ambas coreografías son distintivas de Santiago del Estero y forman parte del patrimonio cultural artístico de la provincia.

Luis “Luchyn” López, santiagueño actualmente radicado en Canadá, perteneció a la “Agrupación Santiago del Estero”, cuerpo de baile dirigido por Carlos Saavedra y durante 27 años, fue miembro del casting, entrenador, coreógrafo y bailarín del “Cirque du Soleil”.

Integró compañías con las que recorrió importantes escenarios mundiales. Es Profesor de tango y folklore en distintos países de Europa y actual Profesor del Studio Tango de Montreal (Canadá).

Una cita imperdible para los amantes de la danza y especialmente de este género, que identifica la región y la provincia.