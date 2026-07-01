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SANTIAGO DEL ESTERO | 01 JUL 2026 | 13º
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Prefectura Embalse Río Hondo conmemoró el 216° aniversario de la Prefectura Naval Argentina

La ceremonia se desarrolló en un marco de solemnidad y reconocimiento al compromiso diario del personal de la fuerza.

Hoy 12:18
Acto en Prefectura Naval

Con un acto protocolar realizado en la Plaza de Armas de la Prefectura Embalse Río Hondo, se llevó a cabo la ceremonia por el 216° aniversario del nacimiento de la Prefectura Naval Argentina como institución de la Patria.

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La ceremonia fue presidida por el jefe de la Prefectura Embalse Río Hondo, prefecto Roberto Salvador Cardozo, quien encabezó el homenaje junto a autoridades civiles, militares y de las fuerzas de seguridad.

Acto en Prefectura Naval Acto en Prefectura Naval

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Entre los presentes se destacaron la intendenta de Las Termas de Río Hondo, Dra. Paula Canepa; el diputado nacional Dr. Jorge Mukdise; titulares de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad con asiento en la provincia; representantes del municipio; integrantes de instituciones vinculadas a la dependencia; además de personal en situación de retiro efectivo y familiares.

Acto en Prefectura Naval Acto en Prefectura Naval

Durante el acto se rindió homenaje a los más de dos siglos de historia de la Prefectura Naval Argentina, una de las instituciones más antiguas del país, cuya misión es ejercer la autoridad marítima nacional, garantizar la seguridad de la navegación, proteger la vida humana en las aguas y custodiar los espacios fluviales y lacustres, además de colaborar en la prevención de delitos y en tareas de seguridad pública.

Acto en Prefectura Naval Acto en Prefectura Naval

La ceremonia se desarrolló en un marco de solemnidad y reconocimiento al compromiso diario del personal de la fuerza, destacando su permanente servicio a la comunidad y su aporte a la seguridad de la región.

TEMAS Termas de Río Hondo Prefectura Naval Argentina
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