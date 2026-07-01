La ministra Nassif anunció la remodelación y puesta en valor de tres escuelas en el departamento Banda

Lo hizo durante un diálogo con Radio Panorama. El acto inaugural se hará de manera simultánea este jueves.

Hoy 13:30

La ministra de Educación de la provincia, Mariela Nassif, anunció la remodelación y puesta en valor de tres instituciones educativas en el departamento Banda, cuyos actos inaugurales se realizarán este jueves. Así lo confirmó durante un diálogo con Radio Panorama.

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“Son muchas las instituciones y empezamos a agrupar las obras para darles visibilidad y presencia. Mañana vamos a inaugurar tres escuelas en el departamento Banda”, expresó la funcionaria, al destacar el alcance de la inversión educativa.

Entre los establecimientos que serán inaugurados se encuentra la Escuela Naciones Unidas Tabla Redonda, una institución emblemática que cuenta con más de 400 alumnos y desarrolla diversas líneas de formación para niños. A ella se suman dos escuelas del ámbito rural: la Fragata Libertad del Tramo 16, una obra muy esperada por la comunidad que alberga a cerca de 100 estudiantes, y la Escuela N° 273 de Las Abras, con una matrícula de 29 alumnos.

Nassif subrayó la importancia de la presencia territorial y remarcó que las obras incluyen infraestructura moderna y equipamiento completo, tanto en lo físico como en lo tecnológico, garantizando mejores condiciones para el proceso educativo.

En ese sentido, la ministra destacó que se alcanzó el 100% de conectividad en las escuelas, mediante diferentes sistemas como fibra óptica y cable módem, según las características y acceso tecnológico de cada zona. “Esto nos obliga a tener escuelas equipadas y que sean verdaderas herramientas pedagógicas”, afirmó.

Asimismo, hizo hincapié en otro de los objetivos centrales del Gobierno provincial: el fortalecimiento de la carrera docente. Indicó que, en el marco del Consejo Federal de Educación, avanzan los procesos de concursos docentes, con una importante participación de aspirantes.

Además, destacó que este año se incorpore el criterio de arraigo en los cargos de base, priorizando a docentes domiciliados en las localidades donde se encuentran las escuelas y que no cuenten con cargos, con el objetivo de generar oportunidades para jóvenes profesionales. “Son políticas que van a afianzar la calidad educativa y permitir que ciudadanos comprometidos puedan desempeñarse en sus propias comunidades”, sostuvo.

Por otra parte, Nassif también se refirió al programa “Santiago Crece con Vos”, que cuenta con la participación de 4.200 jóvenes en distintos cursos de formación.

En ese marco, resaltó el impacto social de la iniciativa: “Hemos visto muchas historias de vida de jóvenes a los que les faltaba la posibilidad de adquirir un saber o una capacidad para ofrecer un servicio y llevar adelante un emprendimiento”.