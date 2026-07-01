Jorge Macri cuestionó a la Iglesia por asistir a personas en situación de calle: "Solo hace que vengan más"

El jefe de Gobierno porteño afirmó que repartir comida y abrigo en la vía pública fomenta la permanencia de personas en situación de vulnerabilidad y sostuvo que la respuesta debe centrarse en políticas de asistencia integral.

Hoy 16:24

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, realizó fuertes declaraciones sobre la asistencia a las personas en situación de calle y cuestionó el rol que cumplen distintos sectores de la Iglesia al brindar comida y abrigo en la vía pública.

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Durante una entrevista, el mandatario porteño aseguró que mantiene diferencias con el arco eclesiástico por este tipo de acciones, al considerar que no resuelven el problema de fondo.

"Acá hay una discusión que tenemos que tener, que la tengo con la Iglesia en general, porque la lógica de darle comida y abrigo afuera, porque nunca la meten en la iglesia, solo hace que vengan más y cada vez queden más dependientes de eso", expresó.

Macri sostuvo que la estrategia del Estado debe apuntar a ofrecer una asistencia integral para quienes viven en la calle, mediante el acceso a paradores, atención médica, alimentación y programas de acompañamiento que permitan mejorar su situación y favorecer su reinserción.

En ese sentido, consideró que las políticas públicas deben enfocarse en brindar soluciones permanentes y no únicamente respuestas inmediatas a la emergencia social.

Las declaraciones del jefe de Gobierno se conocieron en medio del debate por el aumento de personas en situación de calle en distintos sectores de la Ciudad de Buenos Aires y las distintas posturas sobre cuál es la mejor manera de brindar asistencia a esta población.