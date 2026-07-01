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SANTIAGO DEL ESTERO | 01 JUL 2026 | 15º
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Mascotas

Buscan desesperadamente a "Chipako", un caniche perdido en el barrio Siglo XX: ofrecen $200.000 de recompensa

El perro se extravió en inmediaciones de la manzana 15, lote 27. Su familia solicita la colaboración de la comunidad y asegura que cualquier información puede ser clave para encontrarlo.

Hoy 17:42

Una familia del barrio Siglo XX busca intensamente a "Chipako", un perro de raza caniche que se encuentra desaparecido.

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Según informaron sus dueños, el animal se perdió en las inmediaciones de la manzana 15, lote 27, y desde entonces no han logrado dar con su paradero.

Con la esperanza de recibir información que permita encontrarlo, ofrecen una recompensa de $200.000 a quien aporte datos certeros que ayuden a recuperar a la mascota.

La familia pidió la colaboración de los vecinos y recordó que cada dato puede ser de gran ayuda para reencontrarse con Chipako.

Quienes tengan información sobre su paradero pueden comunicarse al 385-404-6593.

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