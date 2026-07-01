Condenaron a Morena Rial a tres años de prisión por integrar una banda dedicada a robos bajo la modalidad "escruche"

La hija del periodista Jorge Rial recibió una pena de cumplimiento efectivo tras un juicio abreviado. La Justicia la encontró culpable de participar en robos cometidos en viviendas de Villa Adelina y Castelar.

Hoy 18:54

La Justicia condenó a Morena Rial, de 27 años, a tres años de prisión de cumplimiento efectivo tras encontrarla culpable de participar en una serie de robos bajo la modalidad conocida como "escruche", perpetrados en las localidades bonaerenses de Villa Adelina y Castelar.

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La sentencia fue dictada por la jueza María Coelho, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 7 de San Isidro, quien homologó un acuerdo de juicio abreviado suscripto en marzo entre la defensa de la acusada y el fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari.

De acuerdo con la investigación judicial, la hija del periodista Jorge Rial integró una banda dedicada a cometer robos en viviendas particulares mediante la modalidad de "escruche", un delito que consiste en ingresar a inmuebles tras forzar sus accesos, generalmente aprovechando la ausencia de sus propietarios.

Con la homologación del acuerdo, la Justicia dio por acreditada la participación de Morena Rial en los hechos investigados y fijó una pena de tres años de prisión efectiva, poniendo fin al proceso judicial mediante el mecanismo del juicio abreviado.

La causa se centró en una serie de robos ocurridos en viviendas de Villa Adelina, partido de San Isidro, y Castelar, en el partido de Morón, donde la organización actuaba aprovechando que las propiedades se encontraban deshabitadas al momento de los hechos.

La condena marca un nuevo capítulo judicial para Morena Rial, quien quedó vinculada a una investigación que permitió reconstruir el accionar de la banda y determinar su participación en los ilícitos.