Donald Trump aseguró que Cuba "se está acercando" a la órbita de Estados Unidos

El presidente estadounidense realizó la afirmación durante un acto en Dakota del Norte.

Hoy 18:59

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que Cuba "se está acercando" a la órbita estadounidense, en una declaración que volvió a poner el foco sobre la relación entre ambos países.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El mandatario realizó esa afirmación durante la inauguración del nuevo edificio de la Biblioteca Presidencial Theodore Roosevelt, en la localidad de Medora, estado de Dakota del Norte.

"Cuba, después de muchas, muchas décadas, se está acercando a nuestra órbita", expresó Trump ante los asistentes al acto, sin brindar mayores precisiones sobre el alcance de sus declaraciones.

Sus dichos se producen apenas una semana después de que el gobierno del presidente cubano Miguel Díaz-Canel aprobara un paquete de medidas económicas orientadas a flexibilizar distintos sectores de la economía, con reformas que diversos analistas consideran de corte más aperturista.

Las declaraciones del mandatario estadounidense también llegan en un contexto de creciente presión de Washington sobre La Habana. En los últimos días, la administración de Trump impuso nuevas sanciones contra integrantes de la cúpula política y militar cubana, además de aplicar restricciones a varias empresas vinculadas al Estado de la isla.

Si bien Trump no detalló qué elementos sustentan su afirmación sobre un eventual acercamiento, el vínculo entre ambos países continúa marcado por las tensiones diplomáticas y económicas, pese a los recientes cambios impulsados por el gobierno cubano.