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SANTIAGO DEL ESTERO | 01 JUL 2026 | 14º
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Policiales

Aprehendieron a dos jóvenes acusados de robar elementos de motos frente a la UNSE

Los sospechosos fueron sorprendidos cuando revisaban baúles de motovehículos estacionados frente al Paraninfo. Intentaron darse a la fuga, pero fueron reducidos por personal policial.

Hoy 20:45

Dos jóvenes de 22 años fueron aprehendidos este miércoles por la tarde, acusados de sustraer elementos de motovehículos estacionados sobre avenida Belgrano, frente al acceso principal de la Universidad Nacional de Santiago del Estero.

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Según informaron fuentes policiales, personal de la Brigada de la Comisaría Comunitaria N° 3 fue alertado sobre la presencia de dos sujetos que se encontraban sacando pertenencias desde los baúles de dos motos ubicadas frente al Paraninfo de la UNSE.

Al advertir la presencia policial, los sospechosos intentaron darse a la fuga, pero fueron reducidos a los pocos metros. Luego fueron identificados como dos jóvenes de apellidos Gerez y Méndez, ambos de 22 años.

Los aprehendidos fueron trasladados a la sede de la Comisaría Comunitaria N° 3, junto con los elementos que habrían sido sustraídos. Posteriormente, una de las damnificadas se presentó en la dependencia y radicó la denuncia correspondiente.

De acuerdo con fuentes policiales, la Fiscalía de turno dispuso que ambos jóvenes quedaran aprehendidos por el supuesto delito de hurto, mientras continúan las actuaciones de rigor.

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