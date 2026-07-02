El mensaje de Edinson Cavani para despedirse de Boca: "Una de las tristezas más grandes de mi carrera"

El uruguayo definió con crudeza la serie de lesiones que le impidieron "siquiera la posibilidad de competir" y repartió agradecimientos en su cuenta de Instagram: "No voy a dejar de desearles siempre lo mejor".

01/07/2026

Sin pena ni gloria en comparación con lo que generó su llegada, Edinson Cavani se fue de Boca este miércoles, tras firmar la rescisión de su contrato que se extendía hasta fin de año luego de confirmar que Rodolfo Arruabarrena no lo tendría en cuenta para su proyecto. El uruguayo de 39 años, de últimos tiempos minados por las lesiones, grabó un extenso mensaje en Instagram en el que repasó su ciclo y agradeció el trato que le brindó el club mientras proyectaba imágenes de sus momentos con la azul y oro.

"Gracias de corazón", escribió, y se explayó en un video con La Bombonera de fondo: "Hola, bosteros. Bueno, ahora sí llegó el momento de poder decirles yo algunas cosas que durante el camino de estos años fui descubriendo y sintiendo. La primera es que jamás me voy a arrepentir de haber tomado la decisión de venir aquel 2023, cuando firmé para cumplir ese deseo que tenía de jugar acá".

"Después, cuando empecé a conocer este mundo, el famoso Mundo Boca, sentí que esa forma de vida me daba aún más motivos para prepararme y dar el ciento por ciento cada partido. El camino comienza de una manera mágica, muchas veces sintiendo y viviendo momentos en los que uno desea que el tiempo se pare para seguir disfrutando", valoró, antes de matizar.

"Después (hubo) momentos difíciles, aquellos que no me imaginaba vivir y que me alejaban un poco de poder dejar una huella en este hermoso e inmenso club. En medio de eso, con ese deseo a flor de piel cada día, hoy me toca enfrentar una situación que realmente pensaba que no iba a ser tan difícil como lo fue, incluso llegando a dejarme ya ni siquiera con la posibilidad de competir junto a mis compañeros", apuntó a sus inconvenientes físicos.

"Una de las tristezas más grandes que me tocó vivir en mi carrera y que me tuvo al margen en este último tiempo", los definió con crudeza, para continuar: "Quiero que recuerden que eso no va a empañar lo que junto a mi familia pasamos todo este tiempo. Porque como me enseño un entrenador que tuve, el camino es la recompensa y el camino fue hermoso. Hoy ese famoso Mundo Boca tiene seis hinchas más que van a desear siempre que a Boca le vaya muy bien", aludió a su familia, muy presente en las imágenes.

"No puedo dejar de agradecerle a toda la gente que hizo posible que pudiera cumplir ese deseo que tenía de jugar acá, a toda La 12 y la gente que nos empujaba a dar cada vez más y sentir lo que se siente dentro de esta cancha, y a todos aquellos que hacían parte del día a día dentro del predio. La gente de utilería, cocina y todos los que hacían que pudiéramos vivir y estar bien cada día para poder entregarnos al máximo", reconoció.

"Así que les agradezco a todos, a todo el Mundo Boca. Y un abrazo muy fuerte, no voy a dejar de desearles siempre lo mejor y acompañarlos desde donde me toque, un beso muy grande", se despidió de buen semblante, intentado atesorar buenas sensaciones pese a su discreta salida tras 81 partidos, (solo 27 completos), con 28 goles y tres asistencias.