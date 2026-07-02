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SANTIAGO DEL ESTERO | 02 JUL 2026 | 8º
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Espectaculos

"Minions & Monstruos" se suma a la cartelera de Cine Sunstar

Una nueva entrega animada de los simpáticos personajes es la novedad saliente en este jueves de estrenos.

Hoy 10:23
Minions & Monsters

Como cada jueves, la cartelera de Cine Sunstar se renueva con los mejores estrenos. En este caso "Minions & Monstruos" es la gran novedad para los amantes de las películas animadas.

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Minions & Monstruos. Un nuevo grupo de Minions liderado por el soñador James viaja al Hollywood de los años 20 para hacer su propia película. Tras asociarse con una extraña criatura y liberar monstruos por accidente, desatan el caos y deben unir fuerzas para salvar al planeta.

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