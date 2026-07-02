"Minions & Monstruos" se suma a la cartelera de Cine Sunstar

Una nueva entrega animada de los simpáticos personajes es la novedad saliente en este jueves de estrenos.

Hoy 10:23

Como cada jueves, la cartelera de Cine Sunstar se renueva con los mejores estrenos. En este caso "Minions & Monstruos" es la gran novedad para los amantes de las películas animadas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO