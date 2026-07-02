"Minions & Monstruos" se suma a la cartelera de Cine Sunstar

Una nueva entrega animada de los simpáticos personajes es la novedad saliente en este jueves de estrenos.
Como cada jueves, la cartelera de Cine Sunstar se renueva con los mejores estrenos. En este caso "Minions & Monstruos" es la gran novedad para los amantes de las películas animadas.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
Minions & Monstruos. Un nuevo grupo de Minions liderado por el soñador James viaja al Hollywood de los años 20 para hacer su propia película. Tras asociarse con una extraña criatura y liberar monstruos por accidente, desatan el caos y deben unir fuerzas para salvar al planeta.