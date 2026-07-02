Conmoción: una mujer fue asesinada de un escopetazo en Loreto y ya son dos los femicidios en menos de una semana

El crimen ocurrió este jueves sobre la Ruta Provincial 6, en un paraje ubicado entre Loreto y Laprida. La Policía trabaja para esclarecer las circunstancias del hecho y la investigación está a cargo de la fiscal Dra. Paz Silvina.

Hoy 13:55

Santiago del Estero vuelve a quedar conmocionada por un nuevo hecho de violencia de género. Una mujer fue asesinada este jueves en una vivienda ubicada en el kilómetro 88 de la Ruta Provincial N° 6, en un paraje situado entre las ciudades de Loreto y Laprida, en lo que constituye el segundo femicidio registrado en la provincia en menos de una semana.

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De acuerdo con la información oficial, efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 27 acudieron al lugar alrededor de las 11 horas, luego de recibir un aviso sobre una persona herida con un arma de fuego.

Al arribar, los uniformados se entrevistaron con una mujer de 36 años, quien manifestó desconocer cómo había ocurrido el hecho, aunque indicó que su suegra, identificada como Patricia Ibáñez, se encontraba dentro de la vivienda y que, aparentemente, había recibido un disparo.

Junto a personal médico del Hospital Zonal de Loreto, los efectivos ingresaron al inmueble y constataron que la mujer ya no presentaba signos vitales.

Según informaron fuentes policiales, la entrevistada señaló que el presunto agresor sería el cuñado de la víctima, identificado como Mario Torrez, quien habría tenido un cruce de palabras con su suegra, sacó un arma de fuego y la mató.

Por su parte, la hija de la mujer fallecida, de 27 años, declaró que se encontraba dentro de la vivienda cuando escuchó el estruendo de un disparo. Instantes después observó ingresar a su madre, quien se desplomó en el interior del domicilio.

La joven también manifestó que alcanzó a ver al sospechoso portando una escopeta y alejándose en dirección norte.

En el lugar trabajó personal de Criminalística, que llevó adelante las pericias correspondientes para determinar cómo ocurrió el hecho y recolectar pruebas.

La investigación quedó a cargo de la fiscal de Violencia de Género, Dra. Paz Silvina, quien dispuso las medidas de rigor y se trasladó hasta la escena del crimen para supervisar las actuaciones.

Con este caso, Santiago del Estero registra el segundo femicidio en menos de una semana.

El antecedente más reciente ocurrió el 29 de junio en Colonia Dora, donde Edith Eugenia Pérez, integrante del cuerpo de Bomberos Voluntarios de esa ciudad, fue asesinada presuntamente por su pareja, Omar Rafael González, quien luego fue hallado sin vida.