Quién era Patricia Ibáñez, la mujer asesinada por su cuñado en Loreto

Tenía 43 años, era ama de casa y madre de dos hijos que residen fuera de la provincia. El presunto femicida, Mario Torrez, es hermano de su concubino.

Hoy 14:16

El femicidio de Patricia Ibáñez, ocurrido este jueves en un paraje ubicado sobre el kilómetro 88 de la Ruta Provincial N° 6, entre Loreto y Laprida, causó profunda conmoción entre familiares, vecinos y allegados de la víctima.

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Patricia tenía 43 años, era ama de casa y desde hacía tiempo convivía con su pareja en la vivienda donde se produjo el crimen.

La mujer era madre, quienes actualmente dos de sus hijos residen fuera de Santiago del Estero: uno vive en Buenos Aires y el otro en Córdoba.

Según pudo establecerse en el marco de la investigación, el presunto autor del femicidio es Mario Torrez, hermano de la pareja de Patricia.

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De acuerdo con las primeras averiguaciones, durante la mañana de este jueves Patricia Ibáñez y Mario Torrez mantuvieron una discusión, que terminó de la peor manera cuando el hombre extrajo una escopeta y le efectuó un disparo, provocándole la muerte.

Tras el ataque, el acusado escapó del lugar e ingresó a una zona montuosa con el arma utilizada en el hecho, por lo que continúa siendo buscado mediante rastrillajes realizados por la Policía.

La investigación está a cargo de la fiscal de Violencia de Género, Dra. Paz Silvina, quien dispuso una serie de medidas para esclarecer el hecho y dar con el paradero del sospechoso.