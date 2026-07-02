Desde el Vaticano, Bokalic alentó a fortalecer la lucha contra las adicciones y destacó el respaldo del Papa

El arzobispo de Santiago del Estero envió un mensaje a los participantes del II Congreso Arquidiocesano de Adicciones.

Hoy 18:26

El cardenal Vicente Bokalic Iglic, arzobispo de Santiago del Estero, primado de la Argentina y asesor episcopal para la Pastoral Nacional de Adicciones y Drogadependencia, envió un videomensaje desde el Vaticano a los responsables y animadores de esa pastoral, en el que agradeció el compromiso de quienes trabajan en el acompañamiento de personas con consumos problemáticos y los animó a continuar con esa misión.

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El mensaje fue dirigido a los participantes del II Congreso Arquidiocesano de Adicciones, realizado los días 25 y 26 de junio en la arquidiócesis de Córdoba. Bokalic explicó que no pudo participar debido a los compromisos que asumió en Roma por el consistorio y otros encuentros eclesiales, al igual que el cardenal Ángel Sixto Rossi.

Durante su intervención, el purpurado expresó su reconocimiento a quienes integran la Pastoral de Adicciones y valoró el esfuerzo que realizan para enfrentar una problemática que afecta especialmente a los jóvenes. "Gracias, muchísimas gracias por lo que son y por lo que están haciendo", manifestó.

Además, reveló que mantuvo un encuentro con el papa León XIV, a quien le transmitió la realidad que atraviesa la Argentina en materia de adicciones y el trabajo que desarrolla la Iglesia para acompañar a las personas afectadas.

Según relató, el Santo Padre mostró un especial interés por esa tarea y expresó su satisfacción por la respuesta pastoral que se brinda en el país. "Sientan que tienen todo el apoyo de la Iglesia", afirmó Bokalic al compartir el mensaje recibido del Pontífice.

El arzobispo santiagueño también señaló que la preocupación por las adicciones estuvo presente en las reuniones mantenidas en Roma, donde se analizó la situación de los jóvenes y los desafíos que enfrenta la Iglesia en distintos países. En ese marco, sostuvo que se trata de una problemática que trasciende las fronteras argentinas y requiere un compromiso cada vez mayor.

Por último, convocó a fortalecer el trabajo conjunto entre las distintas pastorales e instituciones, incorporar nuevos agentes comprometidos con esta misión y brindar respuestas a las diversas formas de dependencia, como las vinculadas a las drogas, el alcohol y el juego.

Antes de concluir su mensaje, Bokalic agradeció la entrega de quienes acompañan estos procesos, destacó que con su labor "están restaurando vidas" y encomendó la tarea a la protección de la Virgen de Luján, alentando a no dejar de acompañar a los jóvenes que necesitan contención y esperanza.