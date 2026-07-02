Díaz-Canel advirtió que Cuba “no tiene miedo” a una guerra con Estados Unidos

El presidente cubano respondió a las declaraciones de Donald Trump y aseguró que su país no busca un conflicto, pero que se prepara para “no ser derrotado”.

Hoy 18:29

El presidente de Miguel Díaz-Canel afirmó este jueves que Cuba no tiene miedo a una guerra con Estados Unidos, en respuesta a las reiteradas advertencias del mandatario estadounidense Donald Trump sobre una posible intervención en la isla.

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“No queremos una guerra, pero tampoco le tenemos miedo. Nos estamos preparando para que no nos tome por sorpresa ni seamos derrotados”, expresó el jefe de Estado cubano en una entrevista concedida a la cadena británica Sky News.

Díaz-Canel sostuvo que la retórica del Gobierno estadounidense forma parte de una estrategia de presión y de “guerra psicológica”, destinada —según sus palabras— a generar temor en la población cubana. En ese sentido, calificó esas declaraciones como una “afrenta” a la soberanía de su país.

El mandatario reafirmó que Cuba es “un país de paz” y que no representa una amenaza para otras naciones. Asimismo, subrayó que la isla no renunciará a su independencia ni a su soberanía frente a presiones externas.

Las declaraciones se producen en un contexto de creciente tensión diplomática entre La Habana y Washington, marcado por el endurecimiento del discurso político entre ambos gobierno.