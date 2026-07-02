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SANTIAGO DEL ESTERO | 02 JUL 2026 | 10º
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Yanina Latorre estalló contra Mauro Icardi: “Prefiero ser cornuda y no fracasada”

La conductora respondió en duros términos luego de que el futbolista la insultara en Instagram, en medio de un nuevo episodio de tensión mediática entre ambos.

Hoy 19:12

Yanina Latorre reaccionó con fuertes declaraciones contra Mauro Icardi luego de que el futbolista la chicaneara en redes sociales tras desmentir rumores de crisis con la China Suárez.

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Todo comenzó cuando Icardi publicó una historia en Instagram en la que lanzó una frase dirigida a la periodista, acompañada de una imagen en la que aparece caracterizada como payaso: “Si se ocupara de su vida como se ocupa de la mía, no sería tan cornuda”.

Te recomendamos: Mauro Icardi desmintió rumores de crisis con la China Suárez y lanzó un fuerte ataque contra Yanina Latorre

Tras ese mensaje, Yanina Latorre respondió con dureza al aire de su programa en El Observador 107.9, donde cuestionó al delantero y redobló la confrontación pública entre ambos.

La conductora retomó viejos conflictos del futbolista y lo acusó de haber sido infiel en su relación con Wanda Nara, en un descargo cargado de insultos y críticas personales que rápidamente generó repercusión en redes sociales.

El cruce se da en el marco de las versiones sobre la relación entre Icardi y la China Suárez, que en los últimos días volvió a estar en el centro de la escena mediática.

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