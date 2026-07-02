Detuvieron al acusado del femicidio de Patricia Ibáñez tras un intenso operativo policial en Loreto

Mario Torrez, señalado como el presunto autor material del femicidio de Patricia Ibáñez, fue detenido luego de permanecer prófugo tras el ataque ocurrido en una vivienda cercana a la Ruta Provincial Nº 6.

Hoy 20:01

Mario Torrez, acusado del femicidio de Patricia Ibáñez, fue detenido este jueves tras un operativo policial que se extendió varias horas en una zona montuosa entre las localidades de Loreto y Choya. El sospechoso había escapado luego del hecho, pero fue localizado finalmente en una vivienda donde se encontraba oculto.

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El crimen ocurrió alrededor de las 11 de la mañana en una propiedad ubicada a la vera de la Ruta Provincial Nº 6, en la localidad de Kilómetro 88. Según la información preliminar, la víctima habría mantenido una discusión con Torrez antes de ser atacada.

Tras recibir un disparo, Patricia Ibáñez intentó buscar ayuda, pero se desplomó frente a su hija de 27 años y falleció en el lugar, de acuerdo con los primeros datos de la investigación.

Luego del ataque, el acusado huyó hacia una zona de monte, lo que activó un amplio despliegue policial encabezado por la Comisaría Comunitaria Nº 27 de Loreto y otras dependencias de la fuerza. Horas más tarde, fue encontrado y detenido sin que se registraran nuevos incidentes.

La causa quedó en manos de la Justicia, que continúa reuniendo pruebas para reconstruir la secuencia del femicidio y avanzar con las actuaciones correspondientes.