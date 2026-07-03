“Es triste opinar del color de un pezón”: el enojo de Daniela Celis en medio del escándalo con Mica Viciconte

La ex Gran Hermano realizó un fuerte descargo en redes sociales luego de las críticas que recibió por su vestimenta. Celis apuntó contra los comentarios sobre su apariencia y cuestionó la manera en que fue expuesta en medio de la polémica.

Hoy 09:19

Tras la polémica que se generó con su compañera de streaming Mica Viciconte sobre su vestimenta, Daniela Celis hizo un profundo descargo en el que habló de lo que más le molesta sobre el tema.

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En el programa de streaming GH x Tora & Fefe (Streams Telefe) que conduce en reemplazo a “La Tora” Villar, “Pestañela” se mostró irritada por lo que se generó durante el día con respecto a si usa o no usa corpiño.

Es por eso que Daniela escribió una carta a modo de descargo por lo que se habló. “Entiendo que hay gente que banca y otra que no banca, entonces escribí”, comentó.

En la carta, Daniela dice que le da mucha vergüenza hablar del tema, pero que nunca quiso ni incomodar ni ofender a nadie con su manera de vestirse.

“Con mucho pudor les cuento que es cierto que mis pezones quizás son más llamativos que otros, pero también se debe a que cuando fui mamá amamanté a dos bebés en simultáneo y se me oscurecieron un poquito. Igual me parece triste hablar u opinar de la forma o color de un pezón”, lanzó.

Tras el descargo, la mediática dijo que lo que más le angustió fue que sintió que tenía “las tetas ojeadas”. “Me inhibe de repente salir, me da vergüenza hablar de esto. Tengo que hablar de los pezones, del color de mis pezones, de ponerme una remera blanca”, enumeró.

Además dijo que en un momento dejó el teléfono y vio un rato de televisión, pero las críticas también estaban allí. “De repente estaba como que no puede ser que suceda esto”, aseguró.

La carta que escribió Daniela Celis sobre su manera de vestirse

Este tema me da mucha vergüenza hablarlo. Pero leí, escuché, vi muchas personas hablando de mis tetas. Para ser más concreta, de mis pezones.

Mi intención jamás sería ofender a nadie ni molestar a ninguna persona por mi forma de vestirme, aunque estemos en el 2026 y yo levanto la bandera para que cada uno se vista como quiera. Hace cuatro años trabajo en stream y jamás tuve un código de vestimenta, ni ningún compañero se incomodó conmigo.

Con mucho pudor les cuento que es cierto que mis pezones quizás son más llamativos que otros, pero también se debe a que cuando fui mamá amamanté a dos bebés en simultáneo y se me oscurecieron un poquito. Igual me parece triste hablar u opinar de la forma o color de un pezón.

Uno no sabe qué hay detrás de cada teta, fuera del chiste que hice para romper el hielo en ese momento, que dije ‘con lo caras que me salieron, ¿cómo no las voy a mostrar?’.

También me sucede que cuando me pongo protección, las pezoneras se ven de todas maneras porque son notorias. Y yo lo sé, pero son parte de mi cuerpo.

Comenté que hace muchos años no uso corpiño, ni lo haría, porque me lastiman, me sacan sarpullido, me raspan la espalda, las tiritas me incomodan, en fin, no elijo usarlos desde antes de operarme las lolas.

Otro punto que se habló es depende del lugar donde estoy. Cuando tengo un código de vestimenta lo respeto, como lo hago cada vez que voy a la televisión, a un evento, a una reunión.

Invierto en cumplir con lo adecuado con mi equipo de estilismo y siempre paso por vestuario a chequear antes de salir al aire o en un vivo. A mi trabajo lo cuido y lo respeto; a mi forma de vivir y mi libertad también siempre le voy a ser fiel. Dicho esto, no se dejen de poner algo por lo que digan los demás.