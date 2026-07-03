Un activista de la causa por un Tibet libre se prendió fuego y murió frente a la sede de la ONU en Nueva York

Imágenes sensibles. La Campaña Internacional por el Tíbet, identificó al fallecido como Lobga Rangzen y lo describió como “un incansable defensor de derechos humanos” en la región asiática.

Hoy 13:05

Un hombre murió tras prenderse fuego frente a la sede de la ONU en Nueva York el jueves. El fallecido fue identificado por activistas como Lobga Rangzen, defensor de la causa tibetana, aunque las autoridades aún no confirmaron oficialmente su identidad ni el motivo del acto.

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Según informó el Departamento de Policía de Nueva York, el incidente ocurrió a las 18:32 hora local (22:32 GMT) en la intersección de Primera Avenida y la calle 42. El hombre fue trasladado al Hospital Bellevue, donde se confirmó su deceso. La investigación sigue abierta.

Un portavoz del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, declaró a la AFP: “Lamentamos profundamente este trágico y horrible incidente y ofrecemos nuestras condolencias a su familia”.

La Campaña Internacional por el Tíbet, a través de su presidenta Tencho Gyatso, identificó al fallecido como Lobga Rangzen y lo describió como “un incansable defensor del Tíbet que se dedicó a concienciar pacíficamente sobre la crisis de derechos humanos en el Tíbet”. Gyatso señaló que Rangzen criticó la nueva “Ley para la Promoción de la Unidad y el Progreso Étnicos” de China, que según Beijing pretende forjar una identidad nacional “compartida” entre los grupos étnicos. Activistas internacionales sostienen que esa legislación acentúa la degradación de los derechos de minorías como los uigures y los tibetanos, quienes atribuyen a China persecución sistemática. La ONU no brindó de comentarios sobre el caso.

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Según el video viralizado en redes sociales sobre el hecho, Lobga Rangzen vestía el atuendo monástico completo cuando plantó una bandera tibetana en la acera antes de prenderse fuego. El incidente ocurrió en una de las calles más transitadas de Nueva York y fue presenciado por transeúntes y conductores.

Rangzen, quien vivía en Estados Unidos desde hacía unos 20 años y trabajaba como conductor de Uber, se desplomó al suelo en menos de un minuto después de estar envuelto en llamas, mientras los vehículos que circulaban tocaban sus bocinas a modo de alerta. Durante la inmolación, el activista esparció trozos de papel, uno de los cuales tenía la consigna “China fuera de Tíbet”, frase vinculada al movimiento contemporáneo “Tíbet Libre”.

Dos socorristas, armados con extintores, lograron apagar las llamas aproximadamente 15 segundos después del inicio del incendio. Rangzen, de 42 años, fue trasladado en estado grave al Hospital Bellevue, donde más tarde se confirmó su fallecimiento.

Un testigo de 37 años de Nueva Jersey relató a New York Post que “era una gran llamarada con fuego” y que observó a dos oficiales de la ONU intervenir para sofocar las llamas, aunque “ya era demasiado tarde”. A la llegada de los servicios de emergencia, la respiración de Rangzen era tan débil que su supervivencia parecía improbable.

Lobsang Paljor, compañero conductor de Uber y amigo del activista, indicó que le sorprendió la decisión de Rangzen de inmolarse, pues siempre apoyó las protestas pacíficas. “No, nunca hubo agresividad. Pero siempre fue, ya sabes, una protesta pacífica, como siempre”, explicó Paljor, quien subrayó que su allegado se oponía a la ocupación china y defendía la idea de “un Tíbet libre y completo”.

La bandera tibetana permaneció en el lugar aproximadamente una hora después del suceso, mientras la policía recogía las hojas de papel esparcidas por Rangzen. De acuerdo con la organización Free Tibet, desde marzo de 2009 más de 150 personas se han prendido fuego en el Tíbet en protesta contra lo que califican de “ocupación china”.

El movimiento “Tíbet Libre” busca la recuperación de la soberanía de la Región Autónoma del Tíbet y el retorno del Dalai Lama como máxima autoridad espiritual. Según Free Tibet, muchos manifestantes han gritado consignas como “larga vida al Dalai Lama”, la liberación del Panchen Lama y demandas de derechos humanos y libertad para el Tíbet mientras se inmolaban.

El conflicto en el Tíbet tiene antecedentes desde 1950, cuando China envió tropas a la región, considerada por Beijing como parte integral del país. El líder espiritual tibetano, el Dalai Lama, reside en India desde 1959, tras huir de Lhasa luego de la represión china de un levantamiento. La política de larga data del Dalai Lama, denominada “Vía Media”, busca la autonomía y una “solución al conflicto sino-tibetano a través de la no violencia, el diálogo y el beneficio mutuo”.