Olivia Rodrigo destacó el crecimiento de las mujeres en la música y llamó a fortalecer el apoyo entre artistas

La cantante atraviesa un gran momento con su nuevo álbum y reflexionó sobre su carrera, el lugar de las mujeres en la industria y la importancia de construir redes de apoyo en un ámbito competitivo.

Hoy 13:31

La cantante estadounidense Olivia Rodrigo atraviesa uno de los momentos más destacados de su carrera con el lanzamiento de su tercer álbum, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, que desde su salida logró una fuerte repercusión y buenos resultados en plataformas y rankings.

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Con apenas 23 años, la artista consolidó su lugar dentro del pop internacional y continúa ampliando su identidad musical, explorando nuevas emociones y narrativas en sus canciones. El disco propone un recorrido por una relación amorosa que atraviesa distintas etapas, desde el inicio hasta su desenlace, combinando momentos de intensidad emocional con una mirada introspectiva.

Rodrigo explicó que el proceso de composición le permitió canalizar experiencias personales y conectar con aspectos más profundos de su personalidad. En ese sentido, señaló que, aunque se considera una persona positiva, la música es un espacio donde puede explorar sentimientos complejos, incluso aquellos vinculados a la angustia o la vulnerabilidad.

Olivia Rodrigo

El álbum también incluye una colaboración con Robert Smith, líder de The Cure, a quien la cantante destacó tanto por su influencia artística como por el vínculo personal que construyeron durante el último tiempo. Según indicó, trabajar con el músico fue una experiencia significativa dentro de su desarrollo creativo.

En paralelo al lanzamiento, la artista ya proyecta su próxima gira internacional prevista para 2027, que, según adelantó, tendrá un enfoque conceptual en línea con el relato del disco, buscando ofrecer un espectáculo con continuidad narrativa y no solo una sucesión de canciones.

Más allá de su presente artístico, Rodrigo también reflexionó sobre su lugar dentro de la industria musical y los desafíos que enfrentó desde sus inicios, cuando comenzó su carrera siendo muy joven tras su paso por producciones de Disney. En ese recorrido, destacó la importancia de haber contado con un entorno de apoyo que le permitió crecer profesionalmente.

En ese contexto, la cantante puso el foco en el rol de las mujeres dentro de la música actual. Afirmó que existe un momento de gran protagonismo femenino en la industria y subrayó la necesidad de fortalecer los vínculos entre artistas.

Olivia Rodrigo

“Las mujeres estamos triunfando en la música y es importante que nos apoyemos”, sostuvo, y remarcó que, frente a un entorno que muchas veces fomenta la competencia, la colaboración y la amistad resultan claves para potenciar el crecimiento colectivo.

Esa mirada también se refleja en sus proyectos recientes, como el anuncio de un festival benéfico exclusivamente femenino, que busca visibilizar el talento de distintas artistas y promover espacios más inclusivos dentro de la escena musical.

Con un presente consolidado y nuevos desafíos en el horizonte, Olivia Rodrigo se posiciona no solo como una de las figuras más influyentes de su generación, sino también como una voz activa en torno a los cambios que atraviesan la industria.