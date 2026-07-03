Karina Milei asume el control de la mesa política del Gobierno tras la salida de Manuel Adorni

La secretaria general de la Presidencia convocó a la primera reunión del oficialismo tras el recambio en la Jefatura de Gabinete.

Hoy 15:50

Tras la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete, el Gobierno nacional comenzó a reorganizar su esquema de conducción política y Karina Milei pasó a ocupar un rol central en la coordinación de la mesa política del oficialismo.

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La secretaria general de la Presidencia fue quien convocó a la próxima reunión del espacio, prevista para el martes, en lo que será el primer encuentro desde el recambio en la cúpula del Ejecutivo. Hasta ahora, era Adorni quien encabezaba y organizaba estas reuniones, destinadas a realizar un seguimiento de la gestión y coordinar las principales iniciativas del Gobierno tanto en el plano ejecutivo como legislativo.

Con este cambio, Karina Milei se consolida como la principal articuladora del funcionamiento interno de la mesa política, un ámbito clave para definir estrategias y avanzar con las reformas impulsadas por la Casa Rosada.

La mesa política estará conformada por la propia Karina Milei; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el subsesecretario de Asuntos Gubernamentales y armador nacional de La Libertad Avanza, Lule Menem; la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich; el asesor presidencial Santiago Caputo; y, como novedad, el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández.

La incorporación de Fernández responde a una decisión acordada por la conducción del Gobierno y promovida especialmente por Karina Milei. Con la salida de Adorni, quien representaba el área de comunicación dentro de la mesa política, el nuevo secretario asumirá ese espacio, mientras que Santiago Caputo continuará respondiendo directamente al presidente Javier Milei.

Según trascendió desde el oficialismo, el encuentro del martes marcará el debut de esta nueva conformación, aunque las fuentes aseguran que la agenda no variará y continuará enfocada en el seguimiento de la gestión, la estrategia parlamentaria y la coordinación de las políticas que impulsa el Ejecutivo nacional.