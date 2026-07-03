El TN y el Turismo Internacional pusieron primera en Termas con Balerini y Stier como protagonistas

La actividad automovilística comenzó este viernes en el Autódromo de Termas de Río Hondo, con las primeras tandas de la Clase 2 del TN APAT y la clasificación del Turismo Internacional Clase Súper.

Hoy 18:27

El espectáculo automovilístico comenzó este viernes en el Autódromo de Termas de Río Hondo, con actividad para la Clase 2 del TN APAT y el Turismo Internacional Clase Súper, que dieron inicio a un fin de semana de competencia con pruebas, entrenamientos y clasificación.

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En la Clase 2 del TN APAT, el mejor tiempo de la jornada quedó en manos del santafesino Santino Balerini, quien marcó una vuelta de 1m58s896 durante las tandas libres desarrolladas en el trazado santiagueño.

La categoría tuvo su primera incursión en pista con dos tandas libres cronometradas. La actividad comenzó con el Grupo B y luego continuó con el Grupo A, que cerró el trabajo del viernes.

Detrás de Balerini, el segundo mejor registro fue para el mendocino Tomás Vitar, quien quedó a apenas 0s054 del mejor tiempo. En tanto, Martín Leston completó los tres primeros lugares, a 0s395 de la punta.

La Clase 2 tendrá este sábado una intensa agenda en pista, con nuevas pruebas y la clasificación, en una jornada clave para ordenar la competencia del fin de semana.

Por su parte, el Turismo Internacional Clase Súper también inició su actividad en Termas de Río Hondo con dos tandas de entrenamientos. Allí, el piloto de Villa Ballester, Adrián Tracogna, puntero del campeonato, fue el más rápido en la general con un tiempo de 1m08s970.

Sin embargo, en el cierre de la primera jornada llegó el turno de la clasificación, programada a diez minutos y a velocidad pura. Con condiciones de pista complicadas por el horario y el frío reinante, el mejor registro cambió de dueño.

El piloto oriundo de Pilar, Franco Stier, logró la pole position con un tiempo de 2m01s800 y tendrá el mejor lugar de salida para la primera serie de este sábado.

Adrián Tracogna, que había dominado los entrenamientos, finalizó segundo en la clasificación y largará primero en la segunda serie del Turismo Internacional, en otra de las atracciones que tendrá la continuidad de la competencia en el autódromo santiagueño.