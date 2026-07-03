El Gobernador participó del acto en memoria de Hipólito Yrigoyen

El encuentro finalizó con la colocación de ofrendas florales al pie de la estatua de quien fue dos veces presidente de los argentinos.

Hoy 19:35

Con la presencia del gobernador Elías Suárez y con un gran marco de militantes y vecinos, se llevó a cabo este viernes en horas de la siesta el acto por los 93 años del fallecimiento de Hipólito Yrigoyen.

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La ceremonia se desarrolló en esquina de Av. Alvear e Yrigoyen de la ciudad Capital, donde también estuvieron el máximo referente del Frente Cívico, senador Gerardo Zamora; el jefe de Gabinete de la provincia, Víctor Araujo; los ministros de Desarrollo Social, Ángel Niccolai; de Educación, Mariela Nassif, y de Justicia, Matilde O’Mill; la intendente Norma Fuentes y el secretario de Coordinación del Gabinete Municipal, Mario Benavente, entre otras autoridades.

En este marco, Niccolai hizo una reseña de la vida de Yrigoyen, quien falleció el 3 de julio de 1933, a los 81 años, en Buenos Aires.

"Su muerte no solo marcó la vigencia de su liderazgo popular, sino que consolidó su figura como el gran mito fundacional del radicalismo y un símbolo indiscutible de la democracia argentina”, dijo.

El encuentro finalizó con la colocación de ofrendas florales al pie de la estatua de quien fue dos veces presidente de los argentinos.