El calor extremo en Europa provocó más de 3000 muertos adicionales entre Francia y Bélgica a finales de junio

Según los expertos, la ola de calor más intensa jamás registrada en el continente habría sido prácticamente imposible sin el cambio climático. También recrudecieron las sequías y los incendios.

Hoy 05:42

La intensa ola de calor que asfixió Europa a finales de junio causó más de 3000 muertos adicionales entre Francia y Bélgica, según los balances provisionales publicados este viernes, cuando se espera una nueva subida de las temperaturas.

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Esta ola de calor es la más intensa jamás registrada en el continente y habría sido prácticamente imposible en el mes de junio sin el cambio climático, según los climatólogos de World Weather Attribution.

Dos tercios de los habitantes en Europa, es decir unos 410 millones de personas, experimentaron al menos una vez temperaturas por encima de los 35 ºC durante la ola de calor entre el 15 y el 30 de junio, según un análisis de la AFP.

Las autoridades empezaron a publicar balances con el número de fallecidos. En Francia, progresó casi un 30% la semana pasada, lo que corresponde a 2025 muertos adicionales respecto a la semana anterior, según la agencia de salud pública.

La estimación se basa sólo en los certificados electrónicos de defunción, que representan poco más de la mitad de las muertes en el país, por lo que, según la agencia, esta cifra es “sin duda inferior a la real”.

El repunte de muertes “sin precedentes” en Bélgica fue del 39%, unas 1222 más entre el 18 y el 29 de junio, según el gobierno federal belga. “La ola de calor fue excepcional”, destacó.

La evaluación del impacto de la ola de calor tomará meses. Los episodios de 2003 y 2022 causaron la muerte respectivamente de alrededor de 70.000 y 61.000 personas en Europa, principalmente entre las personas mayores.

Los adultos mayores, especialmente vulnerables

La tendencia parece confirmarse en la última ola de calor. Casi la mitad de los fallecimientos en Bélgica, es decir 530, correspondían a personas de 85 años o más, según el balance provisional de las autoridades.

En Francia, “aunque hay un aumento entre los 45 y 64 años que es claramente visible, el número de defunciones entre los mayores de 65 años representa la mayor parte“, según la agencia de salud pública.

Las autoridades francesas alertaron de las muertes de personas en casa, que casi se duplicaron en una semana. El jueves, el primer ministro, Sébastien Lecornu, abogó por crear “una red de centros para proteger a las personas frágiles”.

“Si nadie está atrás, si nadie te ayuda, estás desamparada”, explicó a finales de junio Sonia Koppitz, de 69 años, en referencia a las visitas de voluntarios de la asociación Petits Frères des Pauvres en Estrasburgo, en el noreste de Francia.

Los franceses vivieron su mes de junio más cálido desde que hay registros, según indicó este viernes el servicio meteorológico Météo France, con una temperatura media de 22,7 °C, 3,8 °C por encima de los valores normales.

El mercurio alcanzó también localmente niveles inéditos, tanto de día como de noche, durante la segunda quincena del mes (17-30 de junio), periodo en el que se produjo una ola de calor temprana y de una intensidad histórica.

Durante este periodo, gran parte del país, salvo el sureste, estuvo en alerta roja por ola de calor, un hecho sin precedentes desde la creación de este sistema de alertas en 2004.

Efectos devastadores en Europa

Las muertes no son las únicas consecuencias de las olas de calor que ganan en intensidad y frecuencia en Europa. El calor extremo también recrudece fenómenos como la sequía y los incendios, y afecta a las cosechas agrícolas.

Cientos de bomberos continuaban luchando contra las llamas este viernes en el sur de Francia, tras estabilizar un incendio cerca de la frontera española y detener el avance del fuego más importante de la temporada, cerca de Narbona, que arrasó ya unas 950 hectáreas.

La región de Véneto, en el noreste de Italia, declaró el jueves el estado de emergencia debido a la sequía que la afecta, mientras que la vecina Lombardía se preocupa por las consecuencias de la falta de agua en su agricultura.

El cambio climático provocado por las emisiones de gases de efecto invernadero de origen humano tiene como consecuencia que este tipo de peligrosas olas de calor sean más frecuentes, largas e intensas.