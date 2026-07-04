“Hicimos todo lo que estaba en nuestros manos": Delcy Rodríguez se defiende de las críticas por la respuesta al desastre en Venezuela

La presidenta interina negó las acusaciones de una lenta y desorganizada respuesta a la catástrofe por parte de su gestión y apuntó contra los medios.

Hoy 06:10

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, emitió una encendida defensa de la respuesta de su gobierno a los devastadores terremotos de la semana pasada, en una inusual conferencia de prensa para el régimen chavista ofrecida el jueves por la noche ante medios extranjeros y la primera que ofrece la mandataria desde que asumió el cargo.

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Rodríguez arremetió contra las críticas sobre la lenta respuesta de las autoridades, rechazó las insinuaciones de que el verdadero número de muertos es mucho más alto de lo que el gobierno ha reconocido, y desestimó acusaciones de que las viviendas de interés social mal construidas agravaron el desastre.

El gobierno interino, que intenta obtener legitimidad meses después de que Estados Unidos derrocó al exmandatario Nicolás Maduro en enero, ha sido blanco de críticas por lo que residentes han descrito como una respuesta lenta y desorganizada a los sismos.

Hermética frente a las críticas

Residentes del estado más afectado, La Guaira, se quejan de que la ausencia inicial de una operación seria de búsqueda y rescate por parte del gobierno los dejó solos y sin recursos para buscar a sus vecinos y seres queridos. Rescatistas han lamentado la escasez de equipo especializado en el país.

Expertos han señalado que la construcción deficiente de proyectos de vivienda social –un sello distintivo del mandato del expresidente Hugo Chávez– dejó a muchos barrios vulnerables a los sismos.

El jueves, Rodríguez –que portaba un listón negro en señal de luto– se negó a aceptar las críticas.

“Nosotros no esperamos un día, dos días o tres días. Inmediatamente se activó” la respuesta, manifestó la mandataria mientras arremetía contra los medios de comunicación, a los que acusó de desinformar al público.

Se desplegaron cuatro mil funcionarios de inmediato, remarcó Rodríguez, cifra que aumentó ‌a 14.000 al día siguiente y luego a la actual de 19.000. También emitió un decreto de emergencia para activar los protocolos de emergencia, según informó a decenas de periodistas internacionales.

Rodríguez indicó además que su gobierno emitió un decreto de emergencia para activar la protección civil y los protocolos de emergencia a las pocas horas de los terremotos, que se produjeron el miércoles pasado con menos de un minuto de diferencia.

También informó que casi todos los funcionarios regionales de La Guaira, el estado costero más afectado, perecieron en edificios reducidos a escombros.

Cifró el número de fallecidos en 2595 y afirmó que el gobierno aún no ha concluido las labores de búsqueda y rescate.

“Hicimos todo lo que estaba en nuestros manos y seguiremos haciendo todo”, agregó ante una sala repleta de decenas de periodistas locales e internacionales.

Respuesta liderada por los civiles

El hedor de cuerpos en descomposición se extendía el jueves por las calles de edificios desplomados, al tiempo que las misiones de rescate para encontrar sobrevivientes se orientaban cada vez más a la recuperación de cadáveres.

Pero en otras partes del estado de La Guaira se instalaba un aire de desesperanza. La ciudad portuaria de Catia La Mar bullía de funcionarios que trasladaban bolsas para cadáveres y apilaban ataúdes de madera.

Más de 38.000 reportes de personas desaparecidas –muchas de ellas probablemente sepultadas bajo los escombros– han sido enviados a un sitio web creado por la oposición venezolana, ya que el gobierno no ha dado cifras oficiales sobre los desaparecidos.

Cuando un periodista le preguntó a Rodríguez sobre el verdadero número de víctimas –aún desconocido–, citando reportes de que Naciones Unidas está adquiriendo 10.000 bolsas para cadáveres, la mandataria defendió el conteo del gobierno.

“No queremos dar números que no estén rigurosamente confirmados”, expresó.

La televisión estatal ha mostrado regularmente a Rodríguez reuniéndose con oficiales militares y de seguridad, mientras grupos de soldados y policías patrullaban las principales carreteras de La Guaira y, en ocasiones, dirigían el tráfico.

Sin embargo, la respuesta al desastre, según observaron testigos de Reuters, ha sido liderada por civiles, muchos de ellos voluntarios.

Las víctimas pasaron días intentando desenterrar a sus seres queridos con sus propias manos, palas y picos, con la ayuda de bomberos, protección civil, miles de miembros de equipos de rescate extranjeros, estudiantes de medicina y enfermería, civiles que normalmente trabajan como maestros y veterinarios y, ocasionalmente, algún soldado.

Soldados que trabajaron durante días junto a civiles en las seis torres derrumbadas de un importante complejo de viviendas públicas en La Guaira declararon a Reuters ‌que se habían ofrecido como voluntarios para ayudar en el lugar.

Dudas sobre la herencia chavista

En La Guaira, varios de los emblemáticos proyectos de vivienda social de Chávez quedaron arrasados por los terremotos, lo que avivó sospechas de fallas en su construcción. Rodríguez rechazó las acusaciones, alegando que aproximadamente el 80% de los edificios desplomados fueron desarrollados por el sector privado. No ofreció pruebas.

Cuando se le insistió sobre los reportes de que los vecinos estuvieron trabajando por su cuenta durante las primeras 48 horas después de los terremotos, con escasez de maquinaria pesada y sin ayuda oficial a la vista, Rodríguez reconoció que, “obviamente en los sitios donde se desplomaron, las primeras personas en llegar son sobrevivientes del mismo colapso, familiares, vecinos”.

Pero arremetió contra lo que llamó “mediática elaborada en laboratorios”, y afirmó que, un día después de los sismos, ya habían movilizado toda la capacidad del Estado venezolano junto con el sector privado.

Al menos los tres primeros días después de los terremotos miles de motorizados y autos se desplazaron desde Caracas y otras localidades rumbo a La Guaira llevando ayuda y rescatando personas. El gobierno decretó la zona como de emergencia e impuso bloqueos y restricciones vehiculares, pero ‌que igual no impidieron totalmente el paso de voluntarios, familiares, entre otros.

Rodríguez insistió que tal movimiento, que generó un enorme congestionamiento vehicular por días, fue producto de elucubraciones mediáticas que buscaban generar caos.

"Es miserable. Desalmado, desconsiderado a un pueblo bajo angustia, bajo sufrimiento, dolor, causar ese tipo de caos y por eso militarizamos", dijo la mandataria interina.