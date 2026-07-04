Santiago del Estero vive una fiesta del BMX y fue confirmada como sede del Panamericano 2027

Con más de 400 pilotos, comenzó la sexta fecha del Campeonato Argentino en La Catedral del BMX.

Hoy 13:16

Santiago del Estero volvió a convertirse en epicentro nacional del BMX. Con un imponente marco de público, comenzó este sábado por la mañana la sexta fecha del Campeonato Argentino de BMX en la Catedral del BMX, ubicada en el Polideportivo Provincial.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La competencia reúne a más de 400 pilotos de todo el país y otorga puntos para el ranking de la UCI, consolidando una vez más a la provincia como uno de los escenarios más importantes de esta disciplina a nivel nacional.

La pista santiagueña recibió a representantes de las principales categorías del circuito argentino, en una jornada cargada de actividad deportiva y con fuerte acompañamiento del público.

Del acto inaugural participaron el secretario de Deportes de la provincia, Carlos Dapello; el presidente de la Federación Argentina de BMX, Héctor Ciappino; el presidente del Honorable Concejo Deliberante de la Capital, Humberto Santillán; el secretario de Gobierno de la Municipalidad de la Capital, Walter Salomón, además de concejales y demás autoridades.

Uno de los momentos destacados de la ceremonia fue la presentación por primera vez de la Selección Santiagueña de BMX, integrada por 31 atletas. La conformación del equipo se realizó en base al rendimiento deportivo de los corredores mejor posicionados en el Campeonato Argentino anual y de quienes obtuvieron títulos en distintas competencias.

Durante el acto también se anunció oficialmente que Argentina será sede del Campeonato Panamericano de BMX 2027 y que la competencia se disputará en Santiago del Estero el próximo 20 de marzo, con una participación estimada de cerca de mil pilotos provenientes de toda América.

En su mensaje, Carlos Dapello destacó la importancia de recibir una competencia de esta magnitud en el mes del 473° aniversario de la fundación de la ciudad.

“Estamos muy honrados de que, en el mes del 473° aniversario de la fundación de nuestra querida ciudad, podamos recibir este evento de jerarquía internacional. Pese a la difícil situación que atraviesa el país, Santiago respeta los compromisos asumidos y puede seguir realizando competencias de este nivel”, expresó.

El funcionario también remarcó la decisión de sostener el deporte como política pública. “Con el anuncio del Campeonato Panamericano del año próximo, renovamos nuestra apuesta al deporte como política de Estado y vamos a seguir cumpliendo con todos los compromisos que este gobierno viene sosteniendo desde hace 21 años, porque Santiago apuesta al deporte”, afirmó.

Por su parte, Héctor Ciappino valoró el crecimiento de la disciplina y calificó la jornada como histórica para la provincia.

“Estamos muy felices de que la Catedral del BMX vuelva a recibir a casi 400 pilotos de todo el país en un día histórico para Santiago del Estero, porque por primera vez presentamos una selección santiagueña de BMX”, señaló.

El presidente de la Federación Argentina de BMX también destacó el esfuerzo de los atletas y sus familias. “Es un orgullo para todos y un reconocimiento al esfuerzo de los padres y al mérito de los pilotos, que se ganaron este lugar por sus resultados”, sostuvo.

Además, celebró la confirmación del certamen continental. “Tenemos el enorme orgullo de anunciar que Argentina será sede del Campeonato Panamericano de BMX 2027 y que se disputará aquí, en Santiago del Estero, el 20 de marzo, con la participación de casi mil competidores de toda América. Será una gran fiesta para el BMX y para nuestro país”, concluyó.

Con este anuncio, Santiago del Estero reafirma su posicionamiento como una plaza central para el BMX argentino e internacional, en una jornada que combinó competencia, proyección deportiva y una fuerte apuesta institucional al desarrollo de la disciplina.