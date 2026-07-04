Karina Milei lanzó el objetivo electoral de La Libertad Avanza: "Que Javier Milei sea reelecto en 2027"

La secretaria general de la Presidencia encabezó un acto partidario en Misiones, donde presentó la Escuela de Dirigentes de LLA y llamó a fortalecer la estructura del espacio en todo el país.

Hoy 16:44

Karina Milei dejó en claro este sábado cuál es la principal meta política de La Libertad Avanza de cara a los próximos años: trabajar para la reelección del presidente Javier Milei en 2027. Lo hizo durante la inauguración de la Escuela de Dirigentes del partido en la provincia de Misiones, donde convocó a la militancia a fortalecer la presencia del oficialismo en todo el territorio nacional.

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El acto se desarrolló en un hotel de la ciudad de Posadas y contó con la participación del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el titular de La Libertad Avanza Misiones, Adrián Núñez; el diputado nacional Diego Hartfield y la diputada nacional Maura Gruber, entre otros referentes del espacio.

Durante su intervención, la secretaria general de la Presidencia agradeció el respaldo que recibió el oficialismo en las últimas elecciones y sostuvo que ese acompañamiento permitió incrementar la representación libertaria en el Congreso.

Sin embargo, el momento más destacado de su discurso llegó cuando definió el horizonte político del partido. "Mi gran objetivo para este año es empezar a construir todo el camino para que el presidente Javier Gerardo Milei, mi hermano, sea reelecto en 2027", afirmó ante los presentes.

Además, convocó a los militantes a continuar ampliando la estructura de La Libertad Avanza en todo el país y cerró su mensaje con una consigna dirigida a la militancia: "Sigamos pintando el país de violeta".

Karina Milei también explicó que la Escuela de Dirigentes forma parte de la estrategia de expansión territorial del oficialismo. Según señaló, el objetivo es capacitar nuevos referentes políticos que promuevan las ideas del espacio y consoliden la presencia de La Libertad Avanza en las distintas provincias.

La iniciativa busca fortalecer la organización partidaria con vistas a los próximos desafíos electorales, mientras el oficialismo comienza a delinear su estrategia para sostener y ampliar su proyecto político en los próximos años.