Diario Panorama te lleva a disfrutar de Planeador V en el Teatro 25 de Mayo

La banda cordobesa celebrará sus 20 años homenajeando a Soda Stereo y Gustavo Cerati con un show especial el sábado 26 de septiembre. Enterate cómo participar del sorteo.

Hoy 10:11

Planeador V llega a Santiago del Estero para celebrar 20 años de homenaje a Soda Stereo y Gustavo Cerati con un espectáculo aniversario el próximo sábado 26 de septiembre, y Diario Panorama quiere que estés presente.

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El evento se realizará a las 21 horas, en el Teatro 25 de Mayo, bajo la consigna “20 años tocando canciones que nos cambiaron la vida”. La banda propondrá un recorrido por distintas etapas de Soda Stereo y por la carrera solista de Gustavo Cerati, en una noche pensada para reencontrarse con canciones que marcaron a varias generaciones.

Durante dos décadas, Planeador V construyó su identidad artística alrededor de ese repertorio, con una propuesta que busca recuperar la fuerza, la sensibilidad y la esencia de uno de los universos musicales más importantes del rock argentino.

El show en Santiago del Estero será también una celebración de ese recorrido y del vínculo que la banda mantiene con el público, en uno de los principales escenarios de la provincia.

¿Cómo tenés que participar?

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