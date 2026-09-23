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SANTIAGO DEL ESTERO | 12 OCT 2026 | 15º
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Música, tradición y sabores: cuenta regresiva para la primera edición de Jardines Zambra La Peña

La primera edición de esta propuesta será el sábado 17 de octubre desde las 22, con música en vivo, gastronomía, parrilla y patio cervecero. Las entradas anticipadas tienen un valor de $15.000.

Hoy 07:47

Jardines Zambra La Peña se prepara para vivir una noche a puro folclore y música santiagueña con la primera edición de una propuesta que reunirá a destacados artistas y proyectos de la escena local.

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El encuentro será el sábado 17 de octubre, desde las 22 horas, y contará con la presentación de Néstor Garnica, Marcelo Toledo, La Paisanada y Proyecto Gavilan Mishqui Simi, en una noche pensada para disfrutar de la música y las tradiciones santiagueñas.

La propuesta tendrá además un espacio gastronómico con área de parrilla, food trucks y patio cervecero, para acompañar la jornada con distintas opciones para compartir entre amigos y familia.

Las entradas en preventa anticipada tienen un valor de $15.000, mientras que quienes quieran asegurar su lugar pueden realizar reservas y consultas al 385 302 5763.

Con una combinación de música en vivo, gastronomía y encuentro, Jardines Zambra La Peña será escenario de una noche que buscará reunir al público santiagueño alrededor del folclore y la cultura popular.

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