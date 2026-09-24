Los centros de salud de la Municipalidad se sumaron al operativo preventivo de enfermedades cardiovasculares

Dichos operativos tienen como propósito fortalecer la prevención, detección y seguimiento de las enfermedades cardiovasculares y de sus principales factores de riesgo.

Hoy 20:54

En el marco de las acciones destinadas a fortalecer el acceso a la salud y la prevención, la Municipalidad de la Capital llevó adelante un Operativo HEARTS en el CIC Campo Contreras y en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de la ciudad, en articulación con los equipos de profesionales de la dirección general de APS, dependiente Ministerio de Salud.

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Estos operativos están destinados a pacientes con hipertensión arterial y diabetes, y tienen como propósito fortalecer la prevención, detección y seguimiento de las enfermedades cardiovasculares y de sus principales factores de riesgo.

Durante la jornada, se realizaron a cada asistente análisis clínicos, controles de enfermería, electrocardiogramas y valoración del pie diabético, además de una evaluación integral orientada a conocer su estado de salud y favorecer un seguimiento adecuado.

De esta manera, el Operativo HEARTS busca fortalecer las estrategias de prevención y cuidado de la salud, promoviendo el diagnóstico oportuno, el control de las enfermedades crónicas y el acompañamiento sostenido de los pacientes por parte de los equipos de salud.