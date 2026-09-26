Mitre, con el debut de Salandín, recibe a San Telmo con la urgencia de volver al triunfo

El Aurinegro enfrentará a un rival directo por la permanencia desde las 16 en el estadio Dres. José y Antonio Castiglione. Será el estreno de su DT tras la salida de Claudio Biaggio.

Hoy 23:59

Mitre afrontará esta tarde un partido clave en su lucha por mantenerse en la Primera Nacional. Desde las 16, el conjunto santiagueño recibirá a San Telmo en el estadio Dres. José y Antonio Castiglione, en un duelo entre equipos comprometidos con la parte baja de la tabla.

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El encuentro marcará el debut de Christian Salandín como entrenador del Aurinegro, luego de la salida de Claudio Biaggio tras la derrota por 2-0 frente a Acassuso en la fecha pasada.

El nuevo técnico llega con el desafío de revertir un presente complicado: Mitre acumula seis partidos sin ganar y quedó a apenas un punto de la zona de descenso.

Actualmente, el equipo santiagueño suma 32 puntos en la Zona A, por encima de San Miguel y San Telmo, ambos con 31 unidades, mientras que Acassuso ocupa el último lugar con 29.

Un duelo directo por la permanencia

Para Salandín, la prioridad está clara: enfocarse en la pelea de abajo y sumar puntos ante rivales directos.

“Hay que aceptar y reconocer el momento, poner el foco en ese mini torneo que tenemos con los equipos que están peleando en la zona baja. El foco es ese”, había expresado el entrenador tras asumir al frente del plantel profesional.

Mitre sabe que comienza una etapa decisiva del campeonato. Con seis fechas por delante, cada partido será determinante para evitar complicaciones y asegurar la permanencia en la segunda categoría del fútbol argentino.

Mitre-San Telmo

Horario: 16

Estadio: Dres. José y Antonio Castiglione

Árbitro: Álvaro Carranza

Asistente 1: José Castelli

Asistente 2: Javier Viglietti

Cuarto árbitro: Maximiliano Silcan Jerez